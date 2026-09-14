그룹 투모로우바이투게더의 월드투어 'STEAL THE WIND' 포스터. / 사진제공=빅히트 뮤직

그룹 투모로우바이투게더(TXT)가 오는 11월 서울에서 다섯 번째 월드투어의 막을 올린다.투모로우바이투게더는 오는 11월 13일부터 15일까지 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 'TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN SEOUL'을 개최한다. 서울을 시작으로 아시아, 일본, 북미, 유럽을 순회할 예정이다.이번 투어는 기존 'ACT' 시리즈를 마친 뒤 처음 선보이는 월드투어다. 새 투어명 'STEAL THE WIND'에는 어떤 상황에서도 흐름을 주도하며 앞으로 나아가겠다는 의미를 담았다. 함께 공개된 포스터에는 어두운 구름이 드리운 들판에 선 다섯 멤버의 모습이 담겼다.서울 공연은 오프라인과 온라인 라이브 스트리밍으로 동시에 진행된다. 국내 멤버십 선예매는 오는 10월 1일 시작되며 글로벌 멤버십 선예매와 일반 예매가 순차적으로 열린다.한편 투모로우바이투게더는 오는 26일 미국 뉴욕 센트럴파크에서 열리는 '2026 글로벌 시티즌 페스티벌'에 출연한다. 연준은 그룹 무대와 함께 솔로 퍼포먼스도 선보인다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr