사진 = 카리나 인스타그램

사진 = 카리나 인스타그램

사진 = 카리나 인스타그램

사진 = 카리나 인스타그램

에스파 카리나가 휴일을 보내며 다양한 모습이 담긴 사진을 공개했다.카리나는 최근 자신의 인스타그램에 "Off day증말 웃기는 사람들이야 (p)머리부터 발끝까지 싸악 젖을 줄 모르고 웃는 과거의 나자 옷갈아입으러 가자네잎클로버 찾아줄게"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 카리나는 거대한 폭포와 푸른 물을 뒤로한 채 한 손을 머리 위에 올리고 카메라를 바라보고 있다. 블랙 크롭톱 위에 여유 있는 실루엣의 블랙 재킷을 걸쳤으며, 허리에는 그레이 컬러의 옷을 둘러 올블랙 스타일에 포인트를 줬다. 바람에 흐트러진 블랙 헤어와 얼굴 앞으로 내려온 긴 앞머리가 자연스럽게 어우러지고 밝은 하늘과 폭포를 배경으로 카리나의 모습이 또렷하게 담겼다.이어진 사진에서 카리나는 그레이 후드 집업의 모자를 머리까지 쓴 뒤 블랙 재킷을 겹쳐 입고 거울 셀카를 촬영하고 있다. 블랙 미니 스커트와 짧은 상의 사이로 허리 라인이 드러나며, 허리에는 그레이 컬러의 옷을 묶어 앞선 사진과 연결되는 스타일을 완성했다. 한 손으로 하늘색 휴대전화를 든 채 화면을 바라보는 카리나의 긴 생머리와 눈썹 아래까지 내려온 앞머리도 가까운 구도에 선명하게 담겼다.또 다른 사진에서 카리나는 얼굴 주변을 단단히 여민 파란색 우비를 입고 직접 셀카를 남겼다. 우비 사이로 눈과 코, 입만 드러낸 채 입술을 살짝 내밀고 카메라를 바라보고 있으며 머리부터 상체까지 감싼 선명한 블루 컬러가 사진을 가득 채운다.마지막 사진에서 카리나는 햇빛이 내리쬐는 나무와 도로를 배경으로 딸기가 가득 담긴 초록색 바구니를 들고 서 있다. 블랙 민소매 상의에 블랙 하의를 입고 허리에 그레이 컬러의 옷을 묶었으며, 한 손으로 바구니를 받친 채 다른 손으로 딸기를 입에 가져가고 있다. 머리를 올려 묶은 헤어스타일과 얼굴 앞으로 자연스럽게 흘러내린 잔머리가 앞선 사진들과는 다른 모습을 보여준다.한편 카리나는 2000년생으로 26세다. 카리나가 속한 그룹 에스파는 두 번째 정규 앨범 'LEMONADE(레모네이드)'를 발매했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr