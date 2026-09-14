배우 강성연이 가족여행을 다녀온 근황을 전했다. / 사진=강성연 SNS

배우 강성연이 재혼한 남편 장민욱과 두 아들이 함께한 가족여행을 공개했다.강성연은 지난 13일 자신의 SNS에 가족과 함께 떠난 캠핑에서 촬영한 여러 장의 사진과 영상을 게재했다. 그는 게시글을 통해 "이렇게 또 충전했고 우리 가족은 더 단단해졌다"며 "그래서 또 계획하는 10월 캠핑. 캠핑의 힘은 위대하여라"고 가족여행을 마친 소감을 전했다.공개된 사진과 영상에는 강성연과 남편 장민욱, 두 아들이 함께 캠핑을 즐기는 모습이 담겼다. 가족들은 야외에서 직접 음식을 만들어 먹고 잔디 썰매를 타는 등 여유로운 시간을 보냈다.한편 강성연은 재즈 피아니스트 김가온과 2012년 결혼해 두 아들을 얻었으나 2023년 이혼했다. 이후 지난 5월 직접 재혼 소식을 알리며 남편이 신경과 전문의 장민욱 원장이라는 사실을 공개했다.장민욱 원장은 각종 건강 프로그램과 강연을 통해 얼굴을 알려왔다. 두 사람은 2022년 JTBC 시사교양 프로그램 '닥터들의 썰왕썰래'에 함께 출연한 인연이 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr