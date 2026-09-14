12월 지예은과 결혼하는 댄서 바타의 학력과 평소 모습이 공개됐다./사진=SBS 방송 화면 캡처

12월 지예은과 결혼하는 댄서 바타의 학력과 평소 모습이 공개됐다./사진=SBS 방송 화면 캡처

12월 지예은과 결혼하는 댄서 바타의 학력과 평소 모습이 공개됐다./사진=SBS 방송 화면 캡처

12월 지예은과 결혼하는 댄서 바타의 학력과 평소 모습이 공개됐다.지난 13일 방송된 SBS '런닝맨'에서는 오는 12월 12일 결혼을 앞둔 지예은이 예비 신랑 바타에 관한 이야기를 전했다.하하는 바타에 대해 "공부도 잘하고 책도 많이 읽는다. 책만 본다"고 말했다. 이에 지예은은 바타가 "홍대 공대 출신"이라고 밝히며 "나랑 약간 지식적으로는 안 맞는다"고 너스레를 떨었다.지예은은 바타와 결혼을 결심하게 된 이유도 설명했다. 그는 "사람이 너무 따뜻하다. 싸울 때를 봤는데 싸울 때도 말을 예쁘게 한다"고 말했다. 이어 "내가 아팠을 때도 든든하게 힘이 돼줬다"며 "아플 때 옆에서 든든하게 있어주는 사람이 최고인 것 같다"고 애정을 내비쳤다.예비 시댁과의 돈독한 관계도 공개했다. 유재석이 바타의 가족들이 지예은을 마음에 들어 하느냐고 묻자 지예은은 "너무 좋아하신다"고 답했다. 이어 바타의 부모님이 '런닝맨'을 매번 챙겨본다고 전했다.최근에는 예비 시어머니를 만나기 위해 직접 충주를 찾기도 했다. 지예은은 김종국의 콘서트에 참석하지 못했던 이유를 설명하며 "충주에 내려갔다. 어머님 뵈려고"라고 밝혔다. 바타의 부모님은 충주에서 농사를 짓고 있는 것으로 전해졌다. 공교롭게도 지예은 역시 충주 지씨라는 사실이 언급되자 멤버들은 두 사람의 남다른 인연에 관심을 보였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr