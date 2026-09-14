배우 안은진이 최근 한강 수영장을 방문한 일화를 전했다. / 사진='요정재형' 유튜브 영상 캡처

배우 안은진은 지난 12일 첫 방송한 KBS2 '너 말고 다른 연애'에서 이미도 역을 맡았다. / 사진='요정재형' 유튜브 영상 캡처

배우 안은진이 최근 한강 수영장을 방문했지만 아무도 자신을 알아보지 못했다고 털어놨다.지난 13일 유튜브 채널 '요정재형'에는 '저번 주에 강준이가 뭐라고 하고 갔죠?'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 안은진은 KBS2 토일드라마 '너 말고 다른 연애' 홍보를 위해 출연해 MC 정재형과 이야기를 나눴다.정재형은 안은진의 전작인 SBS 수목드라마 '키스는 괜히 해서!'의 글로벌 흥행을 언급했다. 그는 "외국에 나가면 사인을 받으러 오는 사람도 있다더라. 작품이 정말 잘됐다고 들었다"고 말했다. 이에 안은진은 기쁜 마음을 내비치면서도 평소에는 사람들이 자신을 잘 알아보지 못한다고 밝혔다.안은진은 "원래 잘 돌아다니는 편인데 밖에 나가도 정말 못 알아본다"며 최근 친구와 함께 한강 수영장을 찾았던 일화를 소개했다. 그는 당시 아무도 자신을 알아보지 못했다며 정재형에게 사진을 한 장을 보여줬다.사진 속 안은진은 수모와 수경을 착용해 얼굴 대부분을 가린 모습이었다. 이를 본 정재형은 "이걸 누가 알아보냐"고 말하며 웃음을 터뜨렸다. 안은진은 "아무도 모른다. 그래서 친구들과 정말 잘 놀러 다닌다"며 평소 외출할 때도 정체를 들키는 일이 많지 않다고 덧붙였다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr