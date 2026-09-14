영화 '오디세이'가 역대 외화 흥행 6위에 등극했다. / 사진제공=유니버설 픽쳐스

영화 '오디세이'(감독 크리스토퍼 놀란)가 '아바타: 물의 길'(이하 '아바타2')까지 넘어섰다. '인터스텔라'를 제치고 크리스토퍼 놀란 감독의 국내 최고 흥행작에 오른 데 이어 2020년대 국내 개봉 외화 최고 흥행작이자 역대 외화 흥행 6위에 등극했다.14일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '오디세이'는 개봉 41일째인 이날 오후 3시 9분께 누적 관객수 1082만4683명을 기록했다. 이는 '아바타2'의 최종 관객수 1082만4614명을 넘어선 수치다.이에 따라 '오디세이'는 코로나19 팬데믹 이후인 2020년대 국내에서 개봉한 외화 가운데 가장 많은 관객을 동원한 작품이 됐다.역대 외화 흥행 순위에서도 한 계단씩 올라서고 있다. '오디세이'는 '어벤져스: 에이지 오브 울트론'(1050만4487명)을 넘어선 데 이어 '아바타2'까지 제치면서 국내 역대 외화 흥행 6위에 이름을 올렸다.앞서 '오디세이'는 '인터스텔라'의 국내 누적 관객수를 넘어서며 크리스토퍼 놀란 감독의 국내 최고 흥행작이라는 기록도 세웠다. 개봉 이후 40일 연속 전체 박스오피스 1위를 기록하며 2010년 이후 국내 개봉 외화 중 최장기간 연속 전체 박스오피스 1위 기록도 경신했다.천만 관객 돌파 이후에도 흥행세는 이어지고 있다. 개봉 41일째에도 전체 예매율 1위를 유지하고 있어 최종 관객수가 어디까지 늘어날지 관심이 쏠린다.'오디세이'는 전국 극장에서 상영 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr