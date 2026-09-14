사진 = 김선호 인스타그램

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사진 = 김선호 인스타그램

사진 = 김선호 인스타그램

배우 김선호가 화이트 수트 차림으로 부드러운 미소가 돋보이는 모습을 공개했다.김선호는 최근 자신의 인스타그램에 주얼리 브랜드 다미아니 광고 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김선호는 은은하게 미소 짓고 있다. 김선호는 화이트 더블 브레스티드 재킷 안에 블랙 이너를 매치해 선명한 대비를 줬으며 재킷 가슴 부분에는 원형 주얼리 장식이 자리하고 있다. 단정하게 넘긴 블랙 헤어에 굵은 블랙 프레임 안경을 착용한 모습이 깔끔한 스타일과 자연스럽게 어우러진다.이어진 사진에서 김선호는 다미아니 로고가 크게 자리한 공간에서 유리 진열대에 한 손을 올린 채 아래를 내려다보며 웃고 있다. 진열대 안에는 여러 주얼리가 놓여 있고 앞쪽에는 흰색과 연두색 꽃이 장식돼 있으며, 화이트 재킷과 블랙 이너를 입은 김선호의 모습이 따뜻한 톤의 실내 공간과 함께 담겼다.또 다른 사진에서 김선호는 작은 흰색 잔을 한 손에 든 채 카메라 가까이 얼굴을 내밀고 미소 짓고 있다. 안경을 벗은 얼굴과 가지런히 넘긴 블랙 헤어가 가까운 구도에서 선명하게 보이며, 살짝 올라간 입꼬리와 한쪽 볼에 들어간 보조개가 눈길을 끈다. 화이트 재킷의 넓은 라펠과 가슴에 달린 원형 장식도 클로즈업으로 또렷하게 드러난다.마지막 사진에서 김선호는 같은 흰색 잔을 든 채 눈을 꼭 감고 입꼬리를 올려 웃고 있다. 야외 테이블과 의자, 커다란 파라솔이 펼쳐진 공간에서 한층 크게 드러난 보조개와 웃는 표정이 팬들의 환호성을 자아냈다.이를 본 팬들은 "너무 귀여워", "늘 응원합니다", "최고야", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "너무 잘생겼어요" 등의 댓글을 달았다.앞서 김선호 소속사 판타지오는 최근 공식 채널을 통해 "시상자로 등장한 김선호 배우. 완벽한 모습을 보여DREAM니다"라는 글과 사진을 올렸다. 공개된 사진 속 김선호는 블랙 슈트를 입고 시상식 큐카드를 든 채 카메라를 바라보고 있다. 깔끔한 슈트 스타일링과 훈훈한 비주얼이 눈길을 끈다. 하지만 댓글들의 반응은 냉담했다. 팬들은 "사진을 보정하지 마라" "자연스럽게 잘생긴 배우다" "이상한 편집을 하지말라" "이미 잘생겨서 편집이 필요 없다"며 불만을 드러냈다.한편 1986년생으로 40세인 김선호는 디즈니+ '현혹', tvN '의원님이 보우하사' 등의 공개를 앞두고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr