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방송인이자 요식업자였던 홍석천이 장사 서바이벌 결승전에 참가한 후배들을 언급했다.지난 11일 서울 용산구에 위치한 스튜디오에서 tvN '스트릿 레스토랑 파이터'(이하 '스레파') 홍석천과의 인터뷰를 진행했다. 해당 스튜디오는 홍석천의 유튜브를 촬영하는 곳이자 사무실로 사용하는 곳이다. 센스있는 인테리어와 감각적인 소품들이 더해져 홍석천만의 아이덴티티가 잘 느껴지곤 했다.홍석천은 최근 종영한 장사 서바이벌 '스레파'에 출연했다. 그는 박민혁 셰프와 한 팀이 되어 매 라운드 연륜과 노련미를 자랑하며 최종 5등을 차지했다.홍석천은 준결승에서 대결을 마감하며 결승전에는 총 3팀이 올라갔다. 그는 결승전서 7가지 코스요리를 준비한 이성훈 셰프에 대해 "너무 과하다. 코스를 짜더라도 5가지 정도만 하지. 아니면 진짜 맛있는 거 3~$개만 하거나. 7가지 코스는 속도가 날 수가 없다"고 설명했다.이어 "내가 약간 쌍욕을 했다. 미친 새끼 아니야? 하고. 준비를 아무리 잘했더라도 그건 속도를 낼 수 없다. 이성훈 셰프가 순진하다"고 덧붙였다.반면 우승을 차지한 김훈 셰프에 대해서는 "머리가 좋다. 완벽히 대중적인 셰프다. 돈이 되려면 이런 장사를 해야 한다. 김훈만의 작전이 통했다. 운이 좋은 친구이기도 하다"고 말했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr