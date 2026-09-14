김재철이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

긴 터널을 지난 끝에 '지금 불륜'으로 빛을 본 김재철. / 사진제공=쿠팡플레이

배우 김재철이 뻔뻔하고 얄미운 주보성으로 변신하며 연기 스펙트럼을 넓혔다.최근 서울 삼청동의 한 카페에서 쿠팡플레이 오리지널 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'(이하 '지금 불륜')에 출연한 김재철을 만났다.'지금 불륜'은 행복한 가정을 팔아온 인기 인플루언서 박경희(김혜수 분)·임재홍(김지훈 분) 부부와 진흙탕 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부 안수정(조여정 분)·주보성이 불륜조차 하찮아지는 비밀로 얽히면서 벌어지는 블랙 코미디다. 김재철은 안수정의 전남편이자 피부과 의사 주보성 역을 맡았다.김재철은 처음 대본을 읽었을 당시를 떠올리며 "블랙 코미디라는 걸 알고 봤다. '불륜이 문제가 아니라면 대체 뭐가 문제일까' 싶었다. 사건에 놓인 인물들의 인간 군상을 보여주는 작품이라는 생각이 들어서 매력적이었다"고 회상했다.특히 주보성은 그동안 김재철이 보여준 모습과는 결이 다른 인물이었다. 그는 "주보성은 뻔뻔하고 얄밉고 찌질한 인물이다. 그런데 처음부터 그렇게 단순하게 접근하지는 않았다. 오히려 더 찌질해야 블랙 코미디가 성립할 수 있다고 생각했다. 그만큼 연기하기 어려운 캐릭터였다"라고 설명했다.이번 작품은 김재철에게 연기 스펙트럼을 넓히는 계기가 되기도 했다. 김재철은 "앞으로 가볍고 편하게 볼 수 있는 작품이나 또 다른 종류의 코미디도 해보고 싶다는 생각이 들었다"며 "주변에서 좋게 봐주시고 고생했다고 이야기해주시니 더 용기가 났다. 앞으로 이런 얼굴도 더 보여드릴 수 있겠다는 생각이 들었다"고 말했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr