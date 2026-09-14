가수 권은비가 차량 접촉 사고를 당했다./사진=텐아시아DB

가수 권은비가 차량 접촉 사고를 당했다./사진=텐아시아DB

가수 권은비의 차량 접촉 사고 소식이 알려진 가운데, 본인이 직접 팬들에게 안부를 전했다.권은비는 14일 공식 팬 커뮤니티 위버스를 통해 "여러분 저 괜찮다. 너무 걱정 마라"며 "정말 가벼운 경미한 사고라 잠시 놀랐을 뿐 다친 곳 없이 괜찮다"고 전했다.이어 "이번 주 스케줄도 예정대로 진행할 예정이다. 걱정해 주셔서 고맙고 우리 곧 건강하게 만나자"고 덧붙였다.앞서 권은비는 지난 13일 스케줄 이동 중 탑승 차량이 접촉 사고를 당했다. 이에 소속사 RBW 측은 아티스트의 건강과 안정을 최우선으로 고려해 당일 예정돼 있던 에버라인 팬사인회 일정을 취소했다.소속사 측은 당일 위버스를 통해 "갑작스러운 사고로 당일 일정이 취소된 점 너른 양해 부탁드리며 팬 여러분께 걱정과 불편을 끼쳐 죄송하다"며 컨디션 확인 후 향후 일정을 조율하겠다고 전한 바 있다.권은비는 지난 3일 새 디지털 싱글 '데자부(DEJAVU)'를 발매하고 동명의 타이틀곡으로 컴백 활동을 이어가고 있다. 이번 신보는 올해 3월 RBW로 소속사를 옮긴 뒤 처음 선보인 앨범이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr