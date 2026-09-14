김선호가 공식 행사에 참석해 하트 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

김선호의 근황이 공개됐다. / 사진제공=빈폴

배우 김선호가 화보를 통해 근황을 전했다.14일 김선호가 참여한 빈폴(BEANPOLE) 캠페인 화보와 영상이 공개된다. 이번 캠페인은 2026 가을·겨울(FW) 시즌을 맞아 '인투 유어 에센셜(INTO YOUR ESSENTIALS, 당신의 본질 속으로)'을 주제로 진행됐다.앞서 지난 9일 공개된 영상에는 무대에 오르기 전 고민에 빠진 김선호의 모습이 담겼다. 이번 캠페인에서는 '연기'를 주제로 무대를 준비하고 이에 몰입하는 과정을 보여줄 예정이다.먼저 공개된 화보에서 김선호는 가을·겨울 분위기의 의상을 입고 다양한 모습을 선보였다. 대본을 손에 든 채 백스테이지에 서 있는 모습부터 객석에 앉아 환하게 웃는 모습까지 담겼다.김선호는 차기작 공개도 앞두고 있다. 디즈니+ 오리지널 시리즈 '현혹'과 tvN '의원님이 보우하사'를 통해 시청자들과 만날 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr