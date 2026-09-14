전소미, 말랐는데 볼륨감 폭발…뼈말라인데 가능한 몸매인가

가수 전소미가 가녀린 체형과 대비되는 볼륨감 넘치는 몸매를 자랑했다.전소미는 13일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 녹음실에서 촬영한 사진을 공개했다. 사진 속 전소미는 헤드폰을 착용한 채 마이크 앞에서 녹음에 집중하고 있다.특히 몸에 밀착되는 얇은 끈 민소매 상의가 전소미의 실루엣을 고스란히 드러냈다. 평소 군살을 찾아보기 힘들 만큼 마른 체형을 자랑해온 전소미는 가느다란 팔과 어깨 라인, 잘록한 허리와 대비되는 볼륨감으로 반전 매력을 더했다.꾸밈을 덜어낸 녹음실 패션 역시 눈길을 끈다. 화려한 무대 의상 대신 편안한 차림으로 작업에 몰두하면서도 남다른 피지컬이 자연스럽게 돋보였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr