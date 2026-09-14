윤성호가 후배 개그맨의 텃세를 폭로했다./사진=텐아시아DB

윤성호가 후배 개그맨의 텃세를 폭로했다./사진='나무미키'

윤성호가 과거 '개그콘서트' 활동 당시 겪었던 텃세와 후배와의 옥상 난투극을 고백했다.지난 13일 유튜브 채널 '나무미키 흥신소'에는 'KBS VS SBS 개그맨 전설의 옥상 야차썰!'이라는 제목의 영상이 게재됐다.미키광수가 '개그콘서트' 시절 텃세에 대해 묻자, 당시 상황을 목격했던 김인석은 "3인칭 관찰자 시점으로 말하면 상대가 후배였다. 그런데 선배(윤성호)에게 선배 대접을 전혀 하지 않았다"고 운을 뗐다.SBS 공채 출신으로 KBS '개그콘서트'에 입성했던 윤성호는 "타 방송국에 있다가 와서 선배 대접을 받을 필요는 없었다. 대우를 안 해주는 건 상관없는데 그걸 떠나서 그냥 막 대했다"고 털어놓았다. 이어 장난 수준을 넘어 머리를 툭툭 치는 모욕적인 행동까지 이어졌다고 밝혔다.윤성호는 "약한 사람도 눈이 돌면 아무것도 안 보일 때가 있다. 때리길래 그만하라고 했더니 '야 너 나와'라고 하더라. 그래서 옥상으로 올라갔다"고 회상했다. 김인석은 "그 친구가 싸움을 잘한다고 소문만 났지 실제로 본 적이 없어서 동료들이 우르르 몰려 올라갔다"고 설명했다.옥상에서 맨손으로 나선 윤성호와 달리 상대는 대걸레 자루까지 들고 맞섰다고. 엉겨 붙어 몸싸움을 벌이던 중 상대가 바닥에서 윤성호의 머리를 물어뜯는 상황까지 벌어졌다고 주장했다. 윤성호는 "바닥에 누워서 내 머리를 물더라. 약간 문어숙회라고 생각했나 보다"라며 웃어넘겼다.김인석은 "둘이 난간 근처까지 밀려가서 정말 위험했다. 막상 붙어보니 윤성호가 힘도 세고 체격 차이도 있어서 주변에서 말리고 끝났다"고 전했다.한편, 윤성호는 '빡구' 캐릭터로 '개그콘서트'의 전성기를 이끌고, 최근에는 부캐 '뉴진스님'으로 제2의 전성기를 누리고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr