배우 정준원이 '유부녀 킬러'에서 부부로 호흡을 맞춘 공효진을 향한 존경심을 내비쳤다./사진제공=컴퍼니온

배우 정준원이 '유부녀 킬러'에서 부부로 호흡을 맞춘 공효진을 향한 존경심을 내비쳤다./사진제공=컴퍼니온

배우 정준원이 '유부녀 킬러'에서 부부로 호흡을 맞춘 공효진을 향한 존경심을 내비쳤다./사진제공=컴퍼니온

배우 정준원이 '유부녀 킬러'에서 부부로 호흡을 맞춘 공효진을 향한 존경심을 내비쳤다.정준원은 14일 서울 강남구 역삼동의 한 카페에서 MBC 금토 드라마 '유부녀 킬러' 종영 인터뷰를 진행했다. 극 중 사랑꾼 남편이자 사회부 기자인 권태성 역을 맡아 유보나 역의 공효진과 부부로 호흡했다.정준원은 공효진의 첫인상에 대해 "굉장히 카리스마가 있는 느낌이 강했다"고 떠올렸다. 그러나 실제로 함께 촬영하며 본 모습은 예상과 달랐다고. 그는 "이렇게 표현해도 될지 모르겠지만 너무 귀엽고 사랑스러운 선배님이었다. 어떨 때는 아이같이 해맑은 모습도 있었다"고 말했다.배우로서 공효진이 보여준 집중력과 몰입력에도 감탄했다. 정준원은 "선배님과 연기하다 보면 카메라가 찍고 있고 촬영 중이라는 걸 분명히 알고 있는데도 그 순간을 진짜처럼 만들어주는 엄청난 힘이 있었다"고 이야기했다. 이어 "촬영하면서 깜짝깜짝 놀랄 정도로 정말 대단한 배우라는 걸 매번 느꼈다"며 "그런 집중력과 몰입력을 많이 배우고 싶었다. 굉장히 든든한 동료였다"고 덧붙였다.극 중 두 사람의 과거를 담은 프러포즈 회상 장면에서 공효진이 '로코퀸'으로 불리는 이유를 실감했다. 정준원은 "그 장면은 사랑스러운 변화가 명확하게 보이는, 로맨스물 같은 짧은 시퀀스였다"고 설명했다. 그는 "촬영하는데 눈빛이 달라지는 걸 보고 깜짝 놀랐다"며 "'괜히 로코퀸이 아니구나' 싶었다"고 감탄했다.대선배인 공효진이 자신을 후배가 아닌 동료 배우로 대해준 점에도 고마움을 표했다. 정준원은 "완전히 동료로서 받아들여 주셨던 것 같다"며 "초반부터 나를 굉장히 존중해주고 있다는 느낌을 받았다"고 말했다.정준원은 공효진이 자신보다 오랜 시간 활동해온 선배인 만큼 처음에는 긴장도 컸다고 했다. 그는 "내가 어릴 때부터 활동하셨던 선배님이라 긴장을 많이 했다"면서도 "나를 후배로만 보지 않고 같은 눈높이에서 동료로 바라보며 연기해주셔서 감사했다"고 이야기했다.촬영이 진행될수록 연기에 대한 의견도 자연스럽게 주고받았다. 정준원은 "후반부에는 내가 어떤 장면에서 '이번에는 이렇게 했으면 좋을 것 같다'고 의견을 드리기도 했다. 실제로 그 방향이 더 좋았던 장면도 있었다"고 밝혔다.이어 "선배로서 일방적으로 조언을 해주시는 방식이라기보다 기본적으로 동료 배우로 존중해주셨다"며 거듭 고마움을 나타냈다. 권태성을 만들어가는 과정에서는 공효진뿐 아니라 윤종호 감독의 도움도 컸다. 실제로 딸을 둔 윤 감독은 미혼인 정준원이 경험하기 어려운 남편과 아빠의 모습을 구체적으로 설명해줬다고 한다.정준원은 "감독님이 실제로 굉장한 딸바보이자 사랑꾼이시다. 내가 미혼이고 자녀도 없다 보니 알 수 없는 부분에 대해 많은 이야기를 해주셨다"고 말했다. 리허설 과정에서도 세세한 의견을 주고받으며 권태성의 모습을 하나씩 만들어갔다고 했다. 그는 "그런 데이터가 내 안에 쌓이다 보니 촬영 후반부에는 자연스럽게 반응할 수 있게 됐다"며 "감독님이 많은 레퍼런스를 주셨던 것 같다"고 덧붙였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr