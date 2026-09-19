배우 정준원이 MBC '유부녀 킬러'를 성공적으로 마무리했다. / 사진제공=컴퍼니온

정준원이 예능 태도 논란, 원작 캐릭터와 싱크로율 논란 등을 두고 "속상했지만 이미 벌어진 일이니까 작품에서 연기로 설득하는 수밖에 없다고 생각했다"고 말했다. / 사진제공=컴퍼니온

배우 정준원이 MBC '유부녀 킬러'의 상대역 공효진에게 고마움을 표했\다. / 사진제공=컴퍼니온

"아무렇지 않을 수는 없었죠. 당연히 속상했지만 이미 벌어진 일이니까 작품에서 연기로 설득하는 수밖에 없다고 생각했습니다."배우 정준원에게 '유부녀 킬러'는 꿈꿔왔던 첫 지상파 주연작인 동시에 적지 않은 부담을 안긴 작품이었다. 방송 전부터 예능 '놀면 뭐하니?' 태도 논란과 원작 캐릭터와의 싱크로율을 둘러싼 미스캐스팅 구설이 이어졌다. 결국 그가 택한 방법은 본업인 연기로 시청자를 설득하는 것이었다.14일 서울 역삼동의 한 카페에서 MBC 금토드라마 '유부녀 킬러'를 마친 정준원을 만났다. 정준원은 사랑꾼 남편이자 사회부 기자인 권태성 역을 맡아 공효진과 부부 호흡을 맞췄다.정준원은 작품이 첫 방송되기 전부터 여러 구설에 휘말렸다. 홍보를 위해 출연한 '놀면 뭐하니?'에서는 소극적인 모습으로 태도 논란이 불거졌다. 웹툰 원작 속 권태성이 유보나(공효진 분)가 첫눈에 반하는 꽃미남으로 설정된 만큼 캐스팅 단계에서는 싱크로율을 둘러싼 지적도 나왔다.논란 이후 정준원은 자신에게 주어진 작품에 집중했다고 했다. 그는 "그게 내 일이니까 다음에 또 그런 기회가 왔을 때 같은 일이 발생하지 않도록 최선을 다해야겠다고 생각했다"고 말했다.첫 지상파 주연으로 작품을 이끌어야 한다는 부담도 컸다. 2015년 데뷔한 정준원은 지난해 방송된 tvN '언젠가는 슬기로울 전공의생활'에서 구도원 역을 맡아 고윤정과 호흡하며 인지도를 높였다. 이후 '유부녀 킬러'를 통해 처음으로 공중파 드라마 주연을 맡았다.정준원은 "전 회차를 끌고 가야 하는 상황이다 보니 주연 배우로서 시청자들을 설득할 수 있을지에 대한 부담이 가장 컸다"고 밝혔다. 이어 "나를 낯설어하는 분들이 많다 보니 신선함도 있겠지만 한편으로는 신뢰가 가지 않을 수도 있다고 생각했다"고 털어놨다. 그러면서 "나 때문에 작품에 피해가 가면 안 된다고 생각했다"며 "내가 할 수 있는 건 최선을 다하는 것밖에 없었다. 연기를 잘 해내자는 생각에 집중했다"고 강조했다.'유부녀 킬러'는 최종회 시청률 10.7%로 막을 내렸다. 정준원은 "성공적으로 해냈다고 내 입으로 말씀드리기는 어려운 것 같다"면서도 "어쨌든 좋은 스코어로 마무리돼 다행이고 감사하다"고 미소 지었다.상대역 공효진은 첫 주연의 부담을 덜어준 든든한 존재였다. 정준원은 두 사람의 과거를 담은 프러포즈 회상 장면을 가장 기억에 남는 장면으로 꼽았다. 그는 "사랑스러운 변화가 명확하게 보였다. 촬영하면서 효진 선배의 눈빛이 달라지는 걸 보고 깜짝 놀랐다"며 "'괜히 로코퀸이 아니구나' 싶었다"고 감탄했다.정준원이 권태성을 표현하면서 가장 집중한 부분은 가족을 향한 사랑이었다. 그는 "태성의 직업보다 가족을 향한 사랑을 보여주는 게 가장 큰 목표였다"며 "기자라는 직업적인 부분보다는 감정에 더 충실히 하려고 했다"고 설명했다.정준원에게 '유부녀 킬러'는 배우로서 또 하나의 전환점이 됐다. 데뷔 약 10년 만에 찾아온 첫 지상파 주연은 정준원에게 오랫동안 바라온 순간이기도 했다. 그는 "꿈만 같다"며 "연기를 시작할 때부터 꿈꿔왔던 순간들이 하나씩 현실로 이뤄지고 있어서 행복하다"고 말했다. 이어 "이렇게 될 거라고는 한 번도 생각해보지 못했다. 운 좋게 많은 분이 도와주고 기회를 줘서 한 단계씩 해나갈 수 있는 것 같아 감사하다"고 덧붙였다.특히 체감할 것은 배우로서 가져야 할 책임감이었다. 정준원은 "내가 성장했다고 스스로 판단할 수는 없다"면서도 "책임감을 가져야 할 일이 많아졌다는 걸 알게 됐다. 더 노력해야겠다고 생각한다"고 밝혔다.앞으로는 특정 장르나 캐릭터에 자신을 한정하지 않고 다양한 역할을 경험하고 싶다는 바람을 전했다. 그는 "작품과 인물이 다르기 때문에 같은 장르 안에서도 다양한 캐릭터가 나올 수 있다고 생각한다"며 "나에게 주어진 작품이 있다면 무엇이든 최선을 다해 잘 소화하고 경험해보고 싶은 마음이 크다"고 말했다.방송 전부터 여러 우려 섞인 시선과 마주했던 정준원은 '유부녀 킬러'를 통해 첫 지상파 주연이라는 시험대를 지나왔다. 지난해 '언젠가는 슬기로울 전공의생활'로 이름을 알린 뒤 달라진 환경 속에서 시행착오도 겪었지만, 첫 지상파 주연작을 두 자릿수 시청률로 마무리했다. 빠르게 높아진 인지도만큼 배우로서 짊어져야 할 책임도 커졌다는 것을 체감한 정준원은 이제 다음 역할을 향해 나아갈 준비를 하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr