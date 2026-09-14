배우 정준원이 외모를 둘러싼 대중의 평가와 자신을 향한 반응에 솔직한 생각을 밝혔다./사진제공=컴퍼니온

배우 정준원이 외모를 둘러싼 대중의 평가와 자신을 향한 반응에 솔직한 생각을 밝혔다./사진제공=컴퍼니온

배우 정준원이 외모를 둘러싼 대중의 평가와 자신을 향한 반응에 솔직한 생각을 밝혔다.정준원은 14일 오전 서울 강남구 역삼동의 한 카페에서 MBC 금토 드라마 '유부녀 킬러' 종영 인터뷰를 진행했다. 극 중 사랑꾼 남편이자 사회부 기자인 권태성 역을 맡아 공효진과 부부 호흡을 맞췄다.'유부녀 킬러'는 동명의 웹툰을 원작으로 한다. 원작에서 권태성은 유보나(공효진 분)가 첫눈에 반할 정도의 꽃미남으로 설정된 인물이다. 정준원의 캐스팅 소식이 알려진 뒤 일각에서는 원작 캐릭터와의 싱크로율을 두고 다양한 반응이 나왔다. 방송 이후에는 비현실적인 꽃미남보다는 현실에 있을 법한 남편의 모습으로 권태성을 표현했다는 평가를 받았다.정준원은 외모 관리에 "나름대로 굉장히 열심히 하고 있다"고 말하며 수줍게 미소 지었다. 사람마다 취향과 기준이 다른 만큼 모든 평가를 만족시킬 수는 없다는 생각이다. 그는 "내 나름대로는 최선을 다하고 있다. 지금도 계속 진행형"이라고 말했다.외모를 둘러싼 부정적인 반응에 대해서도 솔직하게 이야기했다. 정준원은 "당연히 기분이 좋을 수는 없다"고 털어놨다. 다만 배우로 활동하면서 어느 정도 감내해야 하는 부분이라고 받아들이고 있다고 했다.그는 연기에 대한 혹평과 외적인 평가에는 차이가 있다고 봤다. 정준원은 "연기를 못해서 욕을 먹으면 정말 속상할 것 같다"며 자신에게 가장 중요한 것은 연기라고 짚었다. 이어 "물론 외적으로도 노력하지만, 애당초 내가 그런 부류의 연기자가 아니라는 걸 알고 있다"고 말했다. 이 때문에 외모와 관련한 반응에 크게 속상해하지는 않았다고 덧붙였다.그러면서도 외모 관리에 관심이 없는 것은 아니라고 선을 그었다. 정준원은 "그렇다고 외모에 관심이 없다고 쓰시면 안 된다"며 너스레를 떨었다. 이어 자신 역시 꾸준히 관리하고 있다는 점을 재차 강조했다.극 중 다정한 남편이자 아빠인 권태성을 표현하기 위해서는 실제 경험과 주변의 조언을 활용했다. 미혼인 정준원은 결혼 후 달라지는 남성의 모습부터 고민했다고 밝혔다. 그는 "총각이 결혼하고 옷차림이 바뀌는 모습을 생각했다"고 설명했다. 아내가 옷을 챙겨주면서 패션에 큰 관심이 없던 남편이 조금씩 세련돼 가는 과정 등을 의상에 반영하려 했다는 이야기다.딸을 대하는 모습에는 자신이 반려견을 키웠던 경험을 일부 참고했다. 정준원은 "아이가 없다 보니 어린아이를 어떻게 대해야 할지 조심스러운 부분이 있었다"고 말했다. 주변의 조언을 듣는 동시에 반려견에게 자연스럽게 보였던 애정 표현과 행동에서 교집합을 찾으려 했다고 설명했다.'유부녀 킬러' 출연을 결정한 가장 큰 이유는 작품 자체의 재미였다. 정준원은 처음 대본을 읽었을 당시를 떠올리며 "태성이라는 캐릭터보다 작품 자체가 재미있었다"고 이야기했다. 이어 "대본을 처음 받았을 때 내가 출연하든 하지 않든 이 작품은 나오면 보겠다는 생각이 들었다"고 회상했다. 특정 연령이나 성별에 국한되지 않고 누구나 부담 없이 볼 수 있는 작품이라고 판단해 출연을 결정했다고 말했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr