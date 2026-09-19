배우 정준원이 '유부녀 킬러' 캐스팅 당시 불거진 '미스캐스팅' 논란에 대한 생각을 밝혔다./사진제공=컴퍼니온

배우 정준원이 '유부녀 킬러' 캐스팅 당시 불거진 '미스캐스팅' 논란에 대한 생각을 밝혔다./사진제공=컴퍼니온

배우 정준원이 '유부녀 킬러' 캐스팅 당시 불거진 '미스캐스팅' 논란에 대한 생각을 밝혔다.정준원은 14일 오전 서울 강남구 역삼동의 한 카페에서 MBC 금토 드라마 '유부녀 킬러' 종영 인터뷰를 진행했다. 극 중 사랑꾼 남편이자 사회부 기자인 권태성 역을 맡아 공효진과 부부 호흡을 맞췄다.'유부녀 킬러'는 동명의 웹툰을 원작으로 한다. 원작에서 권태성은 유보나(공효진 분)가 첫눈에 반할 정도의 꽃미남으로 설정된 인물이다. 정준원의 캐스팅 소식이 알려진 뒤 일각에서는 원작 캐릭터와의 싱크로율을 두고 '미스캐스팅'이라는 반응이 나왔다.정준원은 원작의 외모 설정을 처음부터 알고 있지는 않았다고 밝혔다. 그는 "원작 웹툰이 드라마로 각색될 때 설정이 바뀌는 경우가 많다. 내가 처음 대본을 봤을 때는 그런 설정 자체가 없어서 처음에는 모르고 있었다. 추후에 원작의 설정을 보고 알게 됐다"고 말했다.외적인 설정보다는 드라마 속 권태성을 어떻게 표현할지에 집중했다고 했다. 정준원은 "대본을 봤을 때는 오히려 비현실적일 정도로 다정한 남편이자 아빠의 모습이 있었다"며 "이 모습을 어떻게 잘 만들어갈지에 집중했다"고 이야기했다.감독과의 대화에서도 '현실성'을 중요하게 생각했다고. 그는 "감독님과 이야기를 나눌 때도 현실적으로 보이는 매력이 더 중요하다고 생각했다. 그래서 크게 신경 쓰지는 않았다"고 설명했다. 다만 "원작을 기대했던 팬분들이라면 다소 아쉬울 수 있었을 거라고 충분히 생각한다"고 덧붙였다. 미스캐스팅이라는 반응에 서운함을 느끼지는 않았다고 선을 그었다. 정준원은 "전혀 없었다. 충분히 그렇게 생각하실 수 있을 것 같다"고 답했다.이번 작품은 정준원이 긴 호흡으로 주연을 맡은 첫 드라마이기도 하다. 그만큼 촬영에 들어갈 당시에는 연기를 잘 해내는 것이 가장 큰 목표였다고 했다. 그는 "긴 호흡의 드라마에서 주연을 맡은 게 사실상 처음이다. 일단 연기를 최대한 잘 해내자는 게 첫 번째였다"고 돌아봤다.상대역 공효진에 대한 믿음도 컸다. 정준원은 "효진 선배는 원래부터 좋아하고 존경했던 배우다. 많이 의지하고 믿었다"며 "내가 조금 부족하더라도 누나가 충분히 호흡을 맞춰 잘 살려줄 수 있을 거라는 믿음이 있었다"고 말했다.캐스팅을 둘러싼 우려 역시 작품을 통해 설득할 수 있을 것으로 생각했다. 정준원은 "대본에 나와 있는 태성의 캐릭터와 진심이 시청자분들을 충분히 설득할 수 있을 거라고 믿었다"고 강조했다. 이어 "다행히 정말 감사하게도 많은 분이 관심을 가져주시고 좋아해 주신 것 같아 감사하게 생각하고 있다"고 했다.정준원이 생각한 권태성의 매력은 외모보다 가족을 향한 사랑과 다정함에 있었다. 그는 "멋있다는 단어에도 매우 많은 종류가 있다고 생각한다"며 "가족을 누구보다 사랑하는, 어떻게 보면 비현실적이고 판타지로 보일 정도로 다정한 한 사람을 표현하는 데 최대한 집중했다"고 밝혔다. 이어 "그런 모습을 통해 충분히 멋있는 아빠이자 남편으로 보일 수 있을 거라고 생각했다"고 덧붙였다.방송 이후 가장 뿌듯했던 반응 역시 연기에 대한 평가였다. 정준원은 "연기자다 보니 연기를 잘 소화해냈다는 반응들이 가장 뿌듯하고 좋았다"며 "특별히 기억나는 문구가 있다기보다 그런 반응 자체가 감사했다"고 말했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr