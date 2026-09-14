그룹 라이즈의 데뷔 3주년 기념 팬미팅 현장. / 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 라이즈의 데뷔 3주년 기념 팬미팅 현장. / 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 라이즈(RIIZE)가 오는 10월 프롤로그 싱글을 시작으로 두 번째 정규앨범 준비에 들어간다.라이즈는 지난 12~13일 인천 인스파이어 아레나에서 열린 데뷔 3주년 팬미팅 'Ch. RIIZE : ON AIR'(채널 라이즈 : 온 에어)에서 향후 활동 계획을 공개했다. 오는 10월 26일 프롤로그 싱글을 발표하고, 2027년 봄 정규 2집을 발매할 예정이다.이번 팬미팅은 인스파이어 아레나를 360도 전체 개방해 진행됐으며 이틀간 약 2만3000명의 관객이 찾았다.라이즈는 'Do your dance'(두 유어 댄스), 'Fly Up'(플라이 업), 'Get A Guitar'(겟 어 기타) 등 기존 곡과 다양한 커버 무대를 선보였다. 개인 무대에서는 쇼타로의 'Text Me', 은석의 '산소 같은 너', 성찬의 'BOSS', 원빈의 '서울의 달', 소희의 'And July', 앤톤의 'Lost Stars'가 이어졌다.13일 공연에서는 생일을 맞은 성찬을 위한 축하 이벤트도 진행됐다. 라이즈는 "벌써 3년이지만 아직 3년이기도 하니 앞으로도 브리즈와 같이 해낼 많은 것들이 기대된다"며 "오래오래 함께했으면 좋겠다"고 소감을 전했다.라이즈는 오는 10월 26일 프롤로그 싱글을 공개한 뒤 내년 봄 정규 2집으로 활동을 이어간다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr