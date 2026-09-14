지난 13일 방송된 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서는 정지선·이문정 셰프, 엔플라잉, 샤이니 민호와 디자이너 고태용의 이야기가 그려졌다. / 사진=텐아시아 DB

지난 13일 방송된 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서는 정지선·이문정 셰프, 엔플라잉, 샤이니 민호와 디자이너 고태용의 이야기가 그려졌다. / 사진 제공｜KBS ‘사장님 귀는 당나귀 귀’

25년간 몸담은 특급호텔을 떠난 이문정 셰프가 자영업을 준비하며 자신만의 장사 철학을 밝혔다.지난 13일 방송된 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서는 정지선·이문정 셰프, 엔플라잉, 샤이니 민호와 디자이너 고태용의 이야기가 그려졌다.이날 정지선 셰프는 이문정과 함께 자신의 본가가 있는 강화도를 찾았다. 이문정은 25년간 몸담았던 특급호텔을 퇴사한 뒤 자영업을 준비하고 있다. 정지선은 "자영업에서는 내가 선배"라며 재료 구입부터 단가 계산까지 자신의 경험을 전했다.두 사람은 장사에 대한 생각부터 달랐다. 이문정은 "단가는 상관없다. 무조건 맛있고 좋은 음식을 만드는 게 우선"이라고 말했다. 정지선은 "장사는 무조건 남아야 하는 것"이라고 반박했다. 이문정은 다시 "남지 않아도 괜찮다. 수익은 나중 일"이라며 자신의 생각을 밝혔다.이후 두 사람은 정지선의 부모님과 지인들에게 대접할 보양식을 만들었다. 이문정은 특제 장어 솥밥을, 정지선은 아롱사태 버섯 전골탕과 중국식 닭냉채를 준비했다.정지선의 어머니는 딸의 음식을 선택했고 아버지는 이문정의 손을 들어줬다. 이문정은 정지선 부모님의 '수양딸'이 돼 직접 키운 식재료를 제공받고 싶다는 농담도 건넸다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr