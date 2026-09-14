배우 정준원이 '놀면 뭐하니?' 출연 당시 불거진 태도 논란에 관해 솔직한 심경을 밝혔다./사진제공=컴퍼니온

배우 정준원이 '놀면 뭐하니?' 출연 당시 불거진 태도 논란에 관해 솔직한 심경을 밝혔다./사진제공=컴퍼니온

배우 정준원이 '놀면 뭐하니?' 출연 당시 불거진 태도 논란에 관해 솔직한 심경을 밝혔다.정준원은 14일 오전 서울 강남구 역삼동의 한 카페에서 MBC 금토 드라마 '유부녀 킬러' 종영 인터뷰를 진행했다. 극 중 사랑꾼 남편이자 사회부 기자인 권태성 역을 맡아 공효진과 부부 호흡을 맞췄다.앞서 정준원은 '유부녀 킬러' 홍보를 위해 지난달 예능 '놀면 뭐하니?'에 출연했다가 태도 논란에 휩싸였다. 방송에서 긴장한 모습으로 대답을 망설이거나 상황에 적극적으로 참여하지 못하는 모습이 이어지면서 일부 시청자 사이에서 무성의한 태도라는 지적이 나왔다.정준원은 당시 상황에 대해 "즉흥적으로 진행되는 예능 경험이 없다 보니 어려움이 있었다. 작품 홍보를 목적으로 출연했고 평소에도 프로그램을 즐겨봤다. 워낙 좋아하는 유재석 선배님의 팬이기도 해서 긴장을 많이 했던 것도 사실"이라고 운을 뗐다.이어 "너무 잘해야겠다는 마음이 큰 상태에서 갑자기 고장이 났던 것 같다. 머리가 하얘져서 오히려 아무것도 못 했다"며 "그런 부분에서 시청자분들이 불편하게 느낀 지점이 있었던 것 같아 아쉽게 생각하고 있다"고 말했다.촬영 현장에서는 출연진의 위로도 받았다고 했다. 정준원은 "선배님들께 죄송하다고 말씀드렸다. 유재석 선배님도 그렇고 공효진 선배님도 '괜찮다', '걱정하지 말라'고 위로해 주셨다"고 회상했다. 그는 "그날 기억이 잘 나지 않을 정도로 초긴장 상태였다"고 설명했다.예능 출연 기회가 다시 주어진다면 당시의 모습을 만회하고 싶다는 뜻도 밝혔다. 정준원은 "지금의 기억을 가지고 다시 돌아간다면 최대한 진정하고 더 최선을 다할 것 같다"며 "다음에 기회가 생긴다면 같은 실수를 반복하지 않도록 노력해야 할 부분이 많다고 생각한다"고 이야기했다.기존 예능 출연 경험과 '놀면 뭐하니?'의 차이도 짚었다. 정준원은 "이전에 출연한 예능은 1대1로 대화를 나누거나 여행하면서 카메라가 있다는 사실을 잊을 정도로 길게 촬영하는 방식이었다. 처음에는 긴장하더라도 시간이 지나면서 풀어지는 부분이 있었다"고 말했다. 이어 "'놀면 뭐하니?'는 세계관을 가지고 들어가야 하고 즉흥성이 많이 필요한 프로그램이었다. 이번 일을 통해 내가 그런 부분에 굉장히 취약하다는 것도 깨달았다"고 덧붙였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr