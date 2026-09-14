그룹 아이아이아이 / 사진제공=빅오션이엔엠

그룹 iii(아이아이아이)가 디지털 싱글 'WaiT'(웨이트) 활동을 마무리했다.iii는 지난달 28일 'WaiT'를 발매한 뒤 SBS '인기가요', SBS M '더쇼', MBC M '쇼챔피언' 등 음악방송에서 신곡 무대를 선보였다. 이번 활동에서는 요원을 연상시키는 스타일링과 강한 분위기의 퍼포먼스로 이전 활동과 다른 콘셉트를 보여줬다.뮤직비디오에는 AI 기술을 활용했다. 멤버 수빈, 태리, 남킹, 하나, 은기 전원을 AI로 모델링해 제작했으며, 실제 멤버들의 외형적 특징을 바탕으로 구현한 캐릭터가 영상 전반에 등장한다. 해당 뮤직비디오는 최근 유튜브 조회수 200만회를 넘어섰다.지난 12일에는 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와 롯데 자이언츠의 2026 KBO리그 경기에 참석했다. 남킹과 수빈이 각각 시구와 시타를 맡았으며, 다섯 멤버가 경기 전 애국가를 불렀다.iii는 음악방송과 관련 콘텐츠, 오프라인 행사 등을 끝으로 'WaiT' 활동을 마무리했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr