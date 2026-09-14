그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 일본 두 번째 미니 앨범의 타이틀곡 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.
KISS OF LIFE는 14일 0시 공식 소셜미디어를 통해 일본 미니 2집 'SWEAT -JAPANESE EP-'의 뮤직비디오 예고 영상을 올렸다. 영상은 불을 활용한 연출과 퍼포먼스를 중심으로 구성됐으며, 타이틀곡 'SWEAT (Japanese Ver.)' 음원 일부가 함께 담겼다.
이번 앨범에는 타이틀곡을 포함해 총 5곡이 수록된다. 한국 발표곡의 번안 트랙인 'Who is she (Japanese Ver.)', 일본 오리지널 곡 'Was It You'와 'BREAK IT', 기존 곡을 재해석한 'Igloo (Remix)' 등으로 채워졌다.
앞서 일본 데뷔 싱글 'Lucky'로 현지 활동을 시작한 KISS OF LIFE는 이번 앨범을 통해 현지 프로모션을 이어갈 방침이다.
'SWEAT -JAPANESE EP-'는 오는 16일 0시 국내외 음원 사이트에서 공개된다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
KISS OF LIFE는 14일 0시 공식 소셜미디어를 통해 일본 미니 2집 'SWEAT -JAPANESE EP-'의 뮤직비디오 예고 영상을 올렸다. 영상은 불을 활용한 연출과 퍼포먼스를 중심으로 구성됐으며, 타이틀곡 'SWEAT (Japanese Ver.)' 음원 일부가 함께 담겼다.
이번 앨범에는 타이틀곡을 포함해 총 5곡이 수록된다. 한국 발표곡의 번안 트랙인 'Who is she (Japanese Ver.)', 일본 오리지널 곡 'Was It You'와 'BREAK IT', 기존 곡을 재해석한 'Igloo (Remix)' 등으로 채워졌다.
앞서 일본 데뷔 싱글 'Lucky'로 현지 활동을 시작한 KISS OF LIFE는 이번 앨범을 통해 현지 프로모션을 이어갈 방침이다.
'SWEAT -JAPANESE EP-'는 오는 16일 0시 국내외 음원 사이트에서 공개된다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
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