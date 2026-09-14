사진제공=S2엔터테인먼트

그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 일본 두 번째 미니 앨범의 타이틀곡 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.KISS OF LIFE는 14일 0시 공식 소셜미디어를 통해 일본 미니 2집 'SWEAT -JAPANESE EP-'의 뮤직비디오 예고 영상을 올렸다. 영상은 불을 활용한 연출과 퍼포먼스를 중심으로 구성됐으며, 타이틀곡 'SWEAT (Japanese Ver.)' 음원 일부가 함께 담겼다.이번 앨범에는 타이틀곡을 포함해 총 5곡이 수록된다. 한국 발표곡의 번안 트랙인 'Who is she (Japanese Ver.)', 일본 오리지널 곡 'Was It You'와 'BREAK IT', 기존 곡을 재해석한 'Igloo (Remix)' 등으로 채워졌다.앞서 일본 데뷔 싱글 'Lucky'로 현지 활동을 시작한 KISS OF LIFE는 이번 앨범을 통해 현지 프로모션을 이어갈 방침이다.'SWEAT -JAPANESE EP-'는 오는 16일 0시 국내외 음원 사이트에서 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr