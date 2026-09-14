변우석이 유재석에게 연락을 했다는 게 알려졌다./사진=텐아시아DB

변우석이 유재석에게 연락을 했다는 게 알려졌다./사진제공=tvN

유재석이 변우석에게 직접 문자를 받은 사실을 공개했다.지난 13일 첫 방송된 tvN 예능 '식스센스: B사이드'에서는 유재석, 송은이, 고경표, 비비가 '믿지 마! SHOW!'를 주제로 가짜를 찾아내는 모습이 담겼다.이날 멤버들은 두 번째 장소로 명화 카페를 방문했다. 명화 속 인물들로 분장을 한 직원들이 일정 시간마다 살아 움직이는 퍼포먼스를 선보이는 곳이었다. 고경표는 "이분들이 몇 시간 동안 이러고 있는 거냐. 거짓말 하지 마라"라며 목소리 높였다.유재석은 "변우석한테 엊그제 문자가 왔다"며 "‘식스센스’ 하는데 친구가 사장인 카페가 나온다고 하더라"고 깜짝 고백했다. 이어 "여긴가?"라며 의심의 눈초리를 보냈다. 이에 고경표는 "형 근데 무조건 의심해봐야 한다"며 변우석과 제작진의 작당모의를 하는 게 아닌지 의심했다. 유재석은 "근데 그 카페가 무슨 카페인지 얘기를 안 해줬다"고 답했다.이후 명화 카페 사장님이 등장하자, 송은이는 "변우석 씨랑 개인적으로 아시냐"고 물었다. 사장님은 "그렇지는 않고 비슷한 곳이 있나 보다"고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr