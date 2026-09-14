그룹 스트레이 키즈 한 / 사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids) 한이 생일을 맞아 학대 피해 아동과 보육원 아동을 위해 1억원을 기부했다.한은 14일 자신의 생일을 기념해 사회복지법인 엔젤스헤이븐에 총 1억원을 전달했다. 기부금 가운데 5000만원은 학대 피해 아동의 보호와 심리치료에, 나머지 5000만원은 은평천사원 아동의 양육 및 교육 지원에 사용될 예정이다.한은 "상처 입은 아이들의 마음에 작게나마 따뜻한 위로를 전하고 싶었다"며 "아이들이 포근한 울타리 안에서 아픔을 이겨내고 환한 미소를 되찾기를 간절히 소망한다"고 밝혔다.한은 지난해 생일에도 삼성서울병원에 기부금을 전달해 성인 중증질환 환자의 치료·간병비와 소아청소년 환자의 치료비를 지원했다.스트레이 키즈 멤버들과 함께 재난 피해 지원에도 참여해왔다. 지난해 경남·경북 지역 산불 피해 복구를 위해 희망브리지 전국재해구호협회와 월드비전에 성금을 전달했으며, 홍콩 화재 피해 복구를 위한 기부에도 동참했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr