류혜영이 박해일, 이민호와의 친분을 보여줬다. / 사진='류혜영레몬과밀치회' 유튜브 캡처

류혜영이 이민호에게 형이라고 불렀다. / 사진='류혜영레몬과밀치회' 유튜브 캡처

배우 류혜영이 영화 '암살자(들)'(감독 허진호) 행사 현장에서 선배 박해일, 이민호와의 남다른 친분을 보여줬다.지난 13일 유튜브 채널 '류혜영레몬과밀치회'에는 류혜영의 일상이 담긴 브이로그 영상이 게재됐다. 류혜영은 영화 '암살자(들)' 개봉을 앞두고 행사에 참석했다.대기실에서 류혜영은 "박해일 선배님 섭외할 수 있다"며 촬영을 시작했다. 박해일은 류혜영에게 "혜영 씨 너무 예쁘다. 혜영씨 맞아?"라며 농담했다. 류혜영은 "괜히 부끄러워서 그러시는 것"이라며 웃어 보였다. 박해일은 류혜영을 가리키며 "'암살자(들)'에서 연기 이번에 되게 잘했다"며 "되게 매력적으로 나온다"고 칭찬했다.이민호가 다가오자 류혜영은 "민호 형"이라고 부르며 친근감을 나타냈다. 이민호가 구독자 애칭을 묻자 류혜영은 아직 정하는 중이라고 답했고, 이에 이민호는 "레밀이들 안녕"이라며 즉석에서 구독자 애칭 아이디어를 제시했다. 류혜영은 이민호에 대해 "원래 다 챙겨보고 코멘트도 해주는 진짜 착한 형"이라며 "이민호의 팬들이 왜 이렇게 많은지 민호 형이랑 일하면서 바로 알았다"라고 감탄했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr