강태오가 영화 '인턴'에 특별출연한다. / 사진제공=맨오프크리에이션

배우 강태오가 한소희의 남편으로 영화 '인턴'에 특별출연한다.오는 16일 개봉하는 영화 '인턴'은 패션계에서 빠르게 성장한 선우(한소희 분)의 회사에 경력 37년 차 실버 인턴 기호(최민식 분)가 입사하면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다.강태오는 선우의 남편이자 작가인 민욱 역으로 등장한다. 민욱은 바쁘게 일하는 아내를 챙기는 다정한 남편이지만, 회사와 일에 몰두하느라 자신에게 소홀해진 선우에게 서운함을 느끼는 인물이기도 하다. 특별출연인 만큼 분량은 많지 않지만 강태오는 한소희와 부부로 호흡을 맞추며 극에 힘을 보탤 예정이다.강태오는 그동안 드라마 '조선로코-녹두전', '이상한 변호사 우영우', '런 온', '어느 날 우리 집 현관으로 멸망이 들어왔다', '감자연구소' 등 다양한 작품에 출연했다.지난해 방송된 MBC '이강에는 달이 흐른다'에서는 왕세자 이강 역을 맡았다. 로맨스와 복수 서사, 영혼이 뒤바뀌는 설정 등을 소화했으며 '2025 MBC 연기대상'에서 미니시리즈 부문 남자 최우수 연기상을 받았다.올해는 첫 월드투어 팬미팅 '2026 KANG TAE OH WORLD TOUR FANMEETING O'Hour'를 진행했다. 최근에는 'KMA(KM차트어워즈) 2026' MC를 맡는 등 연기 외 활동도 이어가고 있다.드라마를 중심으로 활동해온 강태오가 이번에는 스크린에서 한소희의 남편으로 어떤 모습을 보여줄지 기대를 모은다.'인턴'은 16일 개봉한다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr