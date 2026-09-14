14일 '내 남은 연애'가 방송된다. / 사진제공=SBS

14일 '내 남은 연애'가 방송된다. / 사진제공=SBS

'내 남은 연애' 김선호, 김나영, 정예지의 삼각관계가 깊어진다.14일 방송되는 SBS '내 남은 연애' 7화에서는 김나영과 김선호가 데이트를 통해 가까워지는 가운데 이를 지켜보는 정예지의 모습이 그려진다.이날 김나영은 김선호와 데이트하던 중 "여기 들어와서 처음으로 설렌 것 같다"며 자신의 마음을 표현한다. 이에 5살 연하인 김선호는 갑자기 "나영아"라고 반말하며 한층 가까워진 모습을 보인다.두 사람의 모습을 지켜보던 MC들도 놀란다. 최예나는 "둘이 지금 폭주 기관차다"라고 말하고, 정용화 역시 "풀 액셀을 밟았다"며 빠르게 가까워지는 두 사람의 관계에 반응한다.반면 김선호와 6년의 인연을 이어온 정예지는 두 사람 사이의 변화를 알아챈다. 그는 "우리가 쌓아온 시간이 있는데…"라며 불안한 마음을 내비친다.여기에 김선호가 예상하지 못한 발언까지 꺼내면서 세 사람의 관계에도 변화가 생긴다. 정예지는 결국 "도망가고 싶었다"고 털어놓으며 눈물을 참는다.6년 동안 관계를 이어온 정예지와 새로운 설렘을 느끼기 시작한 김나영 사이에서 김선호가 어떤 선택을 할지 주목된다.'내 남은 연애' 7화는 이날 오후 10시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr