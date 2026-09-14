그룹 엔시티 위시의 네 번째 미니앨범 'I SPY' 이미지. / 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 엔시티 위시의 네 번째 미니앨범 'I SPY' 트레일러 영상 캡처. / 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 NCT WISH(엔시티 위시)가 오는 10월 네 번째 미니앨범으로 돌아온다.엔시티 위시는 오는 10월 12일 오후 6시 미니 4집 'I SPY'(아이 스파이)를 발매한다. 지난 4월 발표한 정규 1집 'Ode to Love'(오드 투 러브) 이후 약 6개월 만의 국내 컴백이다.새 앨범에는 동명의 타이틀곡 'I SPY'를 포함해 총 6곡이 수록된다. 이번 앨범은 멤버들이 여러 감정을 새롭게 마주하고 이를 알아가는 과정을 하나의 이야기로 풀어낸다.컴백에 앞서 14일 공식 유튜브 채널을 통해 'Confused Boy'(컨퓨즈드 보이) 트레일러도 공개했다. 영상에는 새로운 디지털 세계 'WISH LAND'(위시 랜드)가 등장한다. 멤버들은 이곳에서 'energy'(에너지)라는 미지의 존재를 만나 처음 느끼는 감정에 혼란스러워하고, 갑자기 사라진 존재와 다시 연결되는 과정을 그린다.엔시티 위시는 올해 정규 1집 'Ode to Love'로 세 작품 연속 밀리언셀러를 기록했다. 지난 7월 일본에서 발표한 싱글 'YO-I-DON! / BOY MEETS GIRL'은 누적 출하량 50만 장을 넘기며 일본레코드협회로부터 더블 플래티넘 인증을 받았다.'I SPY'는 오는 10월 12일 음원과 음반으로 발매된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr