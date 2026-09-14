보컬리스트 이소와 싱어송라이터 Yeon이 듀엣 앨범 '서리'를 발매한다.
이소와 Yeon은 오는 15일 낮 12시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 듀엣 앨범 '서리'를 공개한다.
'서리'는 관계가 끝난 뒤에도 말투와 습관, 기억의 형태로 남아 있는 흔적을 서리에 빗댄 앨범이다. 두 사람은 상실 이후 이어지는 감정의 변화를 담기 위해 수록곡 '서리'(SEORI)와 '서리로 남은 기억이' 두 곡 모두를 타이틀곡으로 내세웠다.
첫 번째 타이틀곡 '서리'는 떠나지 않기를 바라는 마음과 결국 돌아갈 수 없음을 받아들이는 과정을 그린다. 서정적인 피아노 연주로 시작해 점차 고조되는 밴드 사운드 위로 이소의 맑은 보컬과 Yeon의 차분한 목소리가 어우러진다.
두 번째 타이틀곡 '서리로 남은 기억이'는 흩어진 기억 속에서 과거의 자신을 되짚어가는 곡이다. 속도감 있는 비트와 몽환적인 신스 사운드를 바탕으로 Yeon의 래핑과 이소의 힘 있는 보컬이 대비를 이룬다. 곡 중간 등장하는 일본어 가사 "戻れない(돌아갈 수 없어)"도 극적인 분위기를 더한다.
이소는 "사랑은 특별한 순간과 온도를 만나야 피어나는 서리와 닮았다"며 "언젠가 녹아 사라지더라도 그 모습이 마음에 오래 남듯, 아직 피어나지 못한 존재들에게 이 노래가 작은 위로가 되길 바란다"고 전했다.
전곡을 프로듀싱한 Yeon은 "상실은 누군가의 자리가 비는 공백이 아니라 그 시절의 말과 습관이 자신 안으로 흡수되는 과정"이라며 "누군가를 잃은 뒤 내 안에 무엇이 남았는지, 그리고 그 관계와 함께 사라졌다고 믿었던 과거의 나를 들여다보는 기록"이라고 앨범을 설명했다.
김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr
이소와 Yeon은 오는 15일 낮 12시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 듀엣 앨범 '서리'를 공개한다.
'서리'는 관계가 끝난 뒤에도 말투와 습관, 기억의 형태로 남아 있는 흔적을 서리에 빗댄 앨범이다. 두 사람은 상실 이후 이어지는 감정의 변화를 담기 위해 수록곡 '서리'(SEORI)와 '서리로 남은 기억이' 두 곡 모두를 타이틀곡으로 내세웠다.
첫 번째 타이틀곡 '서리'는 떠나지 않기를 바라는 마음과 결국 돌아갈 수 없음을 받아들이는 과정을 그린다. 서정적인 피아노 연주로 시작해 점차 고조되는 밴드 사운드 위로 이소의 맑은 보컬과 Yeon의 차분한 목소리가 어우러진다.
두 번째 타이틀곡 '서리로 남은 기억이'는 흩어진 기억 속에서 과거의 자신을 되짚어가는 곡이다. 속도감 있는 비트와 몽환적인 신스 사운드를 바탕으로 Yeon의 래핑과 이소의 힘 있는 보컬이 대비를 이룬다. 곡 중간 등장하는 일본어 가사 "戻れない(돌아갈 수 없어)"도 극적인 분위기를 더한다.
이소는 "사랑은 특별한 순간과 온도를 만나야 피어나는 서리와 닮았다"며 "언젠가 녹아 사라지더라도 그 모습이 마음에 오래 남듯, 아직 피어나지 못한 존재들에게 이 노래가 작은 위로가 되길 바란다"고 전했다.
전곡을 프로듀싱한 Yeon은 "상실은 누군가의 자리가 비는 공백이 아니라 그 시절의 말과 습관이 자신 안으로 흡수되는 과정"이라며 "누군가를 잃은 뒤 내 안에 무엇이 남았는지, 그리고 그 관계와 함께 사라졌다고 믿었던 과거의 나를 들여다보는 기록"이라고 앨범을 설명했다.
김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr
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