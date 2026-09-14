보컬리스트 이소와 싱어송라이터 Yeon이 듀엣 앨범 '서리'를 발매한다.이소와 Yeon은 오는 15일 낮 12시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 듀엣 앨범 '서리'를 공개한다.'서리'는 관계가 끝난 뒤에도 말투와 습관, 기억의 형태로 남아 있는 흔적을 서리에 빗댄 앨범이다. 두 사람은 상실 이후 이어지는 감정의 변화를 담기 위해 수록곡 '서리'(SEORI)와 '서리로 남은 기억이' 두 곡 모두를 타이틀곡으로 내세웠다.첫 번째 타이틀곡 '서리'는 떠나지 않기를 바라는 마음과 결국 돌아갈 수 없음을 받아들이는 과정을 그린다. 서정적인 피아노 연주로 시작해 점차 고조되는 밴드 사운드 위로 이소의 맑은 보컬과 Yeon의 차분한 목소리가 어우러진다.두 번째 타이틀곡 '서리로 남은 기억이'는 흩어진 기억 속에서 과거의 자신을 되짚어가는 곡이다. 속도감 있는 비트와 몽환적인 신스 사운드를 바탕으로 Yeon의 래핑과 이소의 힘 있는 보컬이 대비를 이룬다. 곡 중간 등장하는 일본어 가사 "戻れない(돌아갈 수 없어)"도 극적인 분위기를 더한다.이소는 "사랑은 특별한 순간과 온도를 만나야 피어나는 서리와 닮았다"며 "언젠가 녹아 사라지더라도 그 모습이 마음에 오래 남듯, 아직 피어나지 못한 존재들에게 이 노래가 작은 위로가 되길 바란다"고 전했다.전곡을 프로듀싱한 Yeon은 "상실은 누군가의 자리가 비는 공백이 아니라 그 시절의 말과 습관이 자신 안으로 흡수되는 과정"이라며 "누군가를 잃은 뒤 내 안에 무엇이 남았는지, 그리고 그 관계와 함께 사라졌다고 믿었던 과거의 나를 들여다보는 기록"이라고 앨범을 설명했다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr