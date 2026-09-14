주상욱이 아내 차예련과 9살 딸을 언급했다. / 사진='미운 우리 새끼' 방송 화면 캡처

주상욱이 아내 차예련과 9살 딸을 언급했다. / 사진='미운 우리 새끼' 방송 화면 캡처

배우 주상욱이 ‘미운 우리 새끼’에서 아내 차예련과 9살 딸에 대한 이야기를 밝혔다.주상욱은 지난 13일 방송된 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’에 스페셜 MC로 출연했다. 그는 최근 출연한 SBS 드라마 ‘김부장’과 가족에 관한 이야기를 나눴다.‘김부장’에서 악역 주강찬을 연기한 주상욱은 작품의 인기를 수산시장에서 실감했다고 밝혔다. 드라마 방영 이후 수산시장을 찾았다가 자신을 알아본 상인들에게 “그래도 그러는 건 아니지”, “그래도 너무 나빠”라는 말을 들었다는 것. 극 중 주강찬의 행동을 실제 주상욱에게 따지는 듯한 반응이었다.함께 ‘김부장’에 출연한 소지섭과의 일화도 공개했다. 주상욱에 따르면 소지섭은 촬영을 마친 뒤 함께한 배우와 스태프 전원에게 사비로 순금을 선물했다. 주상욱 역시 순금을 받았다며 “잘 간직하고 있다”고 말했다.가족 이야기도 이어졌다. 9살 딸이 자신과 아내 차예련 중 누구를 더 닮았느냐는 질문에 주상욱은 “코 위로는 아빠를 닮은 것 같고, 코 아래로는 엄마를 닮은 것 같다”며 “아빠를 조금 더 닮은 것 같다”고 답했다.딸의 성격에 대해서는 “나를 많이 닮았다. 차분하다”고 말했다. 이어 자신의 성격을 더 닮았으면 좋겠다는 취지로 이야기하다가 “편집을 해줬으면 좋겠다”고 덧붙였다.딸의 미래 남자친구에 대한 질문에는 난감한 기색을 보였다. 서장훈이 딸이 마음에 들지 않는 남자친구를 데려온다면 어떻게 하겠느냐고 묻자 주상욱은 “이민을 가야 하나?”라며 “못 볼 것 같다”고 답했다. 이어 “쉽지는 않겠지만 할 수 있는 모든 방법을 동원해서”라고 말했다. 그러면서 ‘김부장’ 속 남 실장까지 언급하며 두 사람이 만나지 못하도록 할 것 같다고 농담했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr