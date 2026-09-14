박윤호가 '들쥐'에서 활약했다. / 사진제공=넷플릭스

박윤호가 '들쥐'에서 활약했다. / 사진제공=넷플릭스

배우 박윤호가 '들쥐'에서 복수심을 품은 인물로 변신했다.박윤호는 지난달 공개된 넷플릭스 시리즈 '들쥐'에서 서유민 역을 맡았다. '들쥐'는 전통 설화 '손톱 먹은 쥐'를 현대적으로 재해석한 미스터리 추적 스릴러다. 공개 2주 만에 넷플릭스 글로벌 비영어 쇼 부문 1위에 올랐으며 45개 국가에서 TOP 10에 진입했다.극 중 서유민은 문재(류준열 분)와 과거부터 얽혀 있는 인물이다. 이야기가 진행되면서 두 사람 사이에 숨겨졌던 과거가 하나씩 밝혀졌고, 유민 역시 문재를 향한 복잡한 감정과 속내를 표현했다.특히 유민은 복수를 위해 문재와 같은 얼굴로 성형한 인물로 등장했다. 박윤호는 류준열이 연기하는 문재와 같은 얼굴을 가진 설정 속에서 유민의 복수심과 내면의 변화를 표현했다. 상황에 따라 달라지는 눈빛과 표정으로 인물의 감정선을 그려내기도 하며 눈길을 끌었다.앞서 박윤호는 tvN '미지의 서울'에서 이호수(박진영 분)의 고등학생 시절을 연기하며 박진영의 아역으로 얼굴을 알렸다. 또 '스터디그룹', '언젠가는 슬기로울 전공의생활','트리거', '프로보노' 등에 잇달아 출연하며 작품 활동을 이어왔다.한편 박윤호는 티빙 오리지널 '대리수능'을 차기작으로 확정하고 활동을 이어갈 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr