씨엔블루 / FNC엔터테인먼트

씨엔블루 / FNC엔터테인먼트

밴드 씨엔블루(정용화, 강민혁, 이정신)가 KSPO DOME 입성을 예고했다.씨엔블루는 지난 12~13일 부산 벡스코 오디토리움에서 '2026 CNBLUE LIVE 3LOGY ENCORE'(2026 씨엔블루 라이브 '쓰릴로지' 앙코르)를 개최했다. 지난 1월부터 세계 20개 도시에서 월드 투어 '3LOGY'를 진행해 온 이들은 부산에서 앙코르 무대를 선보였다.이번 앙코르 공연에는 기존 세트리스트에서 볼 수 없었던 무대도 추가됐다. 씨엔블루는 타이틀곡 'Killer Joy'를 포함한 정규 3집 전곡과 '직감', 'I'm Sorry', '외톨이야' 등 기존 히트곡을 함께 들려줬다.공연 말미에는 내년 2월 20~21일 KSPO DOME에서 콘서트를 개최한다는 소식을 공개했다. 씨엔블루가 KSPO DOME에서 단독 공연을 여는 것은 데뷔 후 처음이다.멤버들은 "너무 큰 도전을 하게 되었는데, 두렵기도 하면서 복합적인 마음이 든다. 이제 저희의 머릿속은 성공적인 DOME이 되는 것밖에 없다. 17년 만에 꿈에 첫발을 내딛는 순간을 지켜봐 주시면 좋겠다"고 말했다.이어 "우리가 같이 가다 보면 아주 멋진 공연을 하는 모습이 상상된다. 아직 불타는 열정이 있다는 걸 여러분께 보여주고 증명하고 싶었다. 공연을 위해 앞으로 다양한 활동을 할 텐데 많은 관심 부탁드린다"고 덧붙였다.KSPO DOME은 멤버들이 그동안 '꿈의 장소'로 꼽아온 공연장이다. 씨엔블루는 '에브리 바디 뛰어'를 줄인 구호 '에바뛰'를 앞세운 공연으로 관객과 호흡해 왔다. 부산 앙코르 콘서트와 여러 페스티벌 무대를 이어온 씨엔블루는 데뷔 17년 만에 KSPO DOME으로 공연 규모를 넓힌다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr