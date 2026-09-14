방송인 미자가 가녀린 몸매를 과시하고 있다. / 사진=미자 SNS

사진=미자 SNS

개그우먼 미자가 가녀린 몸매에 감춰진 사실을 공유했다.미자는 지난 13일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 누리꾼들의 질문에 답하는 '무엇이든 물어보세요' (이하 '무물') 시간을 가졌다.한 누리꾼은 미자에게 "똥배가 안 빠진다"며 "50세를 바라보니 살 빼는 게 힘들다. 다이어트 보조제 외 어떤 운동을 하냐"고 물었다.그러자 미자는 "운동은 아예 하지 않는다"면서 "시작해야 하는데, 생각만 한 게 10년이 넘었다"고 전했다. 운동 없이 보조제로만 몸매를 관리하고 있는 셈이다.앞서 미자는 최근 "5일간 -3.62kg 성공!"이라며 "두둑했던 몸과 얼굴 라인이 예뻐지고 있다"고 빠른 체중 감량을 알린 바 있다.한편 1984년생으로 올해 나이 41세인 미자는 배우 장광과 전성애 부부의 딸이다. 2022년 4월 6살 연상의 개그맨 김태현과 결혼했으며, 현재 홈쇼핑 쇼호스트부터 개인 유튜브 채널 운영 및 SNS 등으로 팬들과 소통하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr