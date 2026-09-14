이창동 감독이 영화 '가능한 사랑'으로 제83회 베니스국제영화제에서 은사자상(심사위원대상)을 수상했다. / 사진제공=넷플릭스

'가능한 사랑'이 9월 23일 극장에서, 11월 6일 넷플릭스에서 공개된다. / 사진제공=넷플릭스

이창동 감독이 영화 '가능한 사랑'(감독 이창동)으로 제83회 베니스국제영화제 은사자상(심사위원대상)을 수상한 뒤 "황금사자가 아니어서 실망하는 분들도 계신데 저는 이걸로 충분하다"고 소감을 밝혔다. 24년 만에 베니스를 찾은 그는 수상 자체보다 영화를 처음 만난 관객들의 표정과 반응이 더 중요했다고 강조했다.'가능한 사랑'은 제83회 베니스국제영화제에서 은사자상(심사위원대상)을 수상하며 첫 영화제 일정을 마쳤다. 이창동 감독은 시상식과 기자회견을 마친 뒤 토론토국제영화제로 출발하기에 앞서 수상 소감과 영화에 대한 이야기를 전했다.24년 만에 베니스국제영화제를 찾은 이 감독은 "이렇게 은사자상을 타게 됐는데 매우 기쁘고 감사하다"고 말했다. 이어 "황금사자가 아니어서 실망하는 분들도 계신데 저는 이걸로 충분하다고 생각한다"고 밝혔다.그에게는 수상 결과 못지않게 관객과의 첫 만남이 중요했다. 이 감독은 "이 상도 상이지만 이번에 베니스에서 '가능한 사랑'을 처음 공개하고 처음 관객과 만나는 것"이라며 "영화를 본 관객들의 표정과 얼굴, 그분들과 감정이 오고 가는 느낌이 저에게 아주 큰 힘을 주는 것 같다"고 전했다.배우들에 대한 고마움도 드러냈다. 배우들은 토론토국제영화제 일정으로 시상식보다 하루 이틀 먼저 이동해 베니스 수상의 순간을 함께하지 못했다.이 감독은 "배우들이 이번에 시상식에 같이 있지 못해서 섭섭하다"며 "배우들이 토론토에서 동영상을 통해 시상식을 봤나 보다. 매우 기뻐했고 저하고 문자를 나눴다"고 말했다. 이어 "배우들이 영화 속에서 보여준 앙상블은 많은 영화를 본 사람들이 칭찬했다. 그런 점에서 우리 배우들이 매우 자랑스럽고 고맙다"고 덧붙였다.한국 관객들에게도 인사를 전했다. 이 감독은 "한국에 계신 많은 관객 여러분께서 베니스 영화제를 지켜보고 우리 영화가 어떤 반응을 얻게 됐는지 대단히 궁금해하고 촉각을 곤두세워 보고 계셨는데 그 점에 대해 매우 감사하게 생각한다"고 했다.이어 "이제 처음으로 여기서 관객을 만나게 됐는데 이제부터 저는 시작이라고 본다"며 "얼마나 많은 관객과 만나 이 영화를 통해 서로 소통하고, 영화에서 하려고 하는 이야기를 공유하고 공감하게 될지 굉장히 기대하고 있다. 관객 여러분을 만날 순간을 지금부터 기다리고 있다"고 말했다.이번 은사자상의 의미에 대해서는 "저에게 큰 힘이 되고 격려가 됐다"고 밝혔다. 이 감독은 "영화를 만들면서 항상 제가 만드는 영화가 저 자신에게도 의미가 있고, 관객들에게도 의미가 있고, 영화 그 자체로도 의미가 있기를 바란다"며 "'가능한 사랑'이 앞으로 관객 여러분에게 의미 있게 다가가기를 바란다. 이 상이 저에게 그런 힘과 격려가 돼주는 것 같다"고 전했다.'가능한 사랑'은 이창동 감독이 8년 만에 선보이는 신작으로, 해고 노동자 부부와 다큐멘터리 감독 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나면서 벌어지는 일을 그린다. 배우 전도연, 설경구, 조인성, 조여정이 출연했다.'가능한 사랑'은 오는 23일 극장에서 개봉하며, 이후 11월 6일 넷플릭스를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr