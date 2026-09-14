유튜버 박위가 시각장애 유튜버 김한솔과 캠핑에 나섰다. / 사진=유튜브 채널 '원샷한솔'

사진=유튜브 채널 '원샷한솔'

KTX CCTV 영상 공개로 물의를 빚은 유튜버 박위가 이번에는 과거 시각장애인 유튜버를 대하는 태도로 도마 위에 올랐다. 해당 유튜버의 장애를 거듭 의심하고 발언이 무례했다는 지적이 나오면서다.2022년 11월 8일 유튜브 채널 '원샷한솔'에는 '하반신 마비인데 진짜 가능해요..? 부끄럽지만 물어봤습니다'라는 제목의 영상이 올라왔다.해당 영상에선 시각장애인 김한솔이 박위와 캠핑을 떠났다. 김한솔은 보이지 않는 눈으로 몸이 불편한 박위를 챙겼다. 캠핑장으로 이동하는 과정에서 박위는 김한솔에게 "안 보이는데 나를 밀고 가는 게 어떻게 가능하냐"고 물었다. 이에 한솔은 "오로지 형을 믿는 것"이라고 답했다.이어 박위는 "나는 너를 믿고 있다. 여기서 (너가 정말 앞이 안 보이는지) 확인할 거다"라고 말했고, 그 순간 한솔이 이상한 방향으로 가자 "오~ 안 보이는 거 맞아. 오케이"라고 말했다.그러나 이후 바닥의 질감과 소리가 바뀌자 김한솔은 "풀로 변했다"고 말했지만, 박위는 "어떻게 알았어? 야 너 솔직히 말해 그냥 다 보이잖아"라며 김한솔을 다시 의심했다.텐트에 도착한 두 사람은 고기 굽기에 나섰다. 이때 김한솔이 버벅대며 감각으로만 고기를 자르자 박위는 "내가 너 (안 보이는 거) 주작 아닌 거 인정할게. 갑자기 화나네"라고 발언했다.또 박위는 김한솔에게 새우를 깔 것을 제안했고, 김한솔이 새우 껍질을 다 까자 제작진을 향해 "얘 새우 진짜 깠어"라며 놀란 반응을 보였다.아울러 박위는 해당 영상에 "한솔아, 너 솔직히 보이지?"라는 댓글을 남겼고, 김한솔은 이를 고정으로 설정했다.해당 영상은 당시에도 무례하다는 비판이 적지 않았다. 일부는 "뭘 자꾸 확인하지? 본인한테 '솔직히 다리 움직일 수 있지?'라고 물으면 기분 좋나", "손만 가까이해도 뜨거운데 눈이 얼마나 건조하고 뜨거웠을지..", "일진이 괴롭히는 것 같아" 등 한솔을 안타깝게 바라보는 시선도 있었다.박위의 CCTV 공개 논란 후 해당 영상이 다시 주목받자 누리꾼들은 "한솔씨, 손절하세요", "보는 내내 불편하다", "박위 영상은 파도 파도 계속 나오네" 등의 반응을 보이고 있다.한편 박위는 지난달 21일 자신의 유튜브 채널을 통해 KTX 하차 도중 낙상 사고를 당한 CCTV 영상을 공개했다가 역풍을 맞고 있다. 박위는 "저를 도와주시기 위한 과정에서 발생한 실수를 제가 부정적으로만 생각했다"며 사과했으나, 비난 여론이 거세지면서 예정된 강연들이 잇따라 취소됐고 구독자 수가 감소하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr