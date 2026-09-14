박지윤, 살은 쏙 빠지고 볼륨은 그대로…출산했던 유부녀 맞아?

아나운서 출신 방송인 박지윤이 꾸준한 자기관리 근황을 공개했다.
박지윤은 최근 자신의 SNS를 통해 운동복을 입은 모습을 공개하며 "딱 4~5킬로만 빼고 싶어요. 천천히"라고 적었다. 공개된 사진 속 박지윤은 블랙 민소매 톱과 레깅스를 착용한 채 카메라 앞에 섰다. 몸에 밀착되는 운동복으로 한층 슬림해진 허리와 탄탄한 보디라인이 고스란히 드러났다. 이미 상당한 체중 감량에 성공한 상태지만 여기에서 4~5kg을 추가로 감량하겠다는 목표를 세우며 꾸준한 관리 의지를 보였다. 한편 박지윤은 2004년 KBS 30기 공채 아나운서로 입사해 방송 활동을 시작했다. 2009년 KBS 아나운서 출신 동기 최동석과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀으며, 두 사람은 현재 이혼 절차를 밟고 있다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
박지윤은 최근 자신의 SNS를 통해 운동복을 입은 모습을 공개하며 "딱 4~5킬로만 빼고 싶어요. 천천히"라고 적었다. 공개된 사진 속 박지윤은 블랙 민소매 톱과 레깅스를 착용한 채 카메라 앞에 섰다. 몸에 밀착되는 운동복으로 한층 슬림해진 허리와 탄탄한 보디라인이 고스란히 드러났다. 이미 상당한 체중 감량에 성공한 상태지만 여기에서 4~5kg을 추가로 감량하겠다는 목표를 세우며 꾸준한 관리 의지를 보였다. 한편 박지윤은 2004년 KBS 30기 공채 아나운서로 입사해 방송 활동을 시작했다. 2009년 KBS 아나운서 출신 동기 최동석과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀으며, 두 사람은 현재 이혼 절차를 밟고 있다.
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