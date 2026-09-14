'오디세이'의 주역들이 내한 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

영화 '오디세이'(감독 크리스토퍼 놀란)가 천만 관객 돌파 이후에도 흥행 기록을 새로 쓰고 있다. '인터스텔라'를 넘어 크리스토퍼 놀란 감독의 국내 최고 흥행작에 등극한 데 이어 40일 연속 전체 박스오피스 1위, 6주 연속 주말 박스오피스 1위까지 달성했다.영화관입장권 통합전산망에 따르면 '오디세이'는 지난 8월 5일 개봉한 이후 9월 13일까지 단 하루도 정상을 내주지 않고 40일 연속 전체 박스오피스 1위를 기록했다.이로써 '오디세이'는 각각 35일 연속 정상을 지킨 '아바타: 물의 길'과 '스즈메의 문단속'을 넘어 2010년 이후 국내 개봉 외화 가운데 최장기간 연속 전체 박스오피스 1위를 기록한 작품이 됐다.주말 극장가에서도 독주가 이어졌다. '오디세이'는 개봉 6주차 주말인 지난 11일부터 13일까지 사흘간 44만9039명의 관객을 동원하며 6주 연속 주말 전체 박스오피스 정상을 지켰다.앞서 '오디세이'는 지난 11일 '인터스텔라'의 국내 누적 관객수를 넘어서며 크리스토퍼 놀란 감독의 국내 최고 흥행작에 등극했다. 이미 천만 관객을 돌파한 가운데 개봉 7주차에 접어들어서도 예매율 1위를 유지하며 장기 흥행을 이어가고 있다.'오디세이'는 전국 극장에서 상영 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr