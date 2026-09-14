그룹 82메이저 / 사진제공=그레이트엠엔터테인먼트

그룹 82메이저(82MAJOR)가 오는 10월 서울에서 여섯 번째 단독 콘서트를 연다.82메이저는 오는 10월 24일과 25일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 '82CLUB : out of control'(82클럽 : 아웃 오브 컨트롤)을 개최한다. 팬클럽 선예매는 14일 오후 8시, 일반 예매는 17일 오후 8시 예스24에서 진행된다.이번 공연은 지난 1일 두 번째 싱글 'HEAT'(히트) 발매 후 처음 여는 국내 단독 콘서트다. 'HEAT'는 초동 15만 장을 돌파하며 자체 최고 기록을 경신했다.타이틀곡 'Like Fire'(라이크 파이어)는 지난 4일 벅스 실시간 차트 1위에 올랐으며, 9일 MBC M '쇼챔피언'에서 데뷔 3년 만에 첫 음악방송 1위를 차지했다.앞서 홍콩과 태국 방콕 등에서 공연을 펼친 82메이저는 이번 콘서트에서 'HEAT' 수록곡을 비롯한 새로운 무대를 선보일 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr