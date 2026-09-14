‘레즈비언’ 곽선희, 동성 아내가 찍어줬나…날렵한 V라인 자랑

'강철부대W' 출신 곽선희가 한층 날렵해진 비주얼을 자랑했다.곽선희는 최근 자신의 SNS를 통해 일상을 담은 사진을 공개했다. 사진 속 곽선희는 야외에서 휴대전화를 바라보며 자연스러운 포즈를 취하고 있다.특히 눈길을 끄는 것은 한층 슬림해진 얼굴선이다. 곽선희는 군살을 찾아보기 어려울 정도로 날렵한 턱선과 뚜렷한 V라인을 드러냈다. 사진에는 "역시 최고의 성형은 다이어트인가"라는 문구까지 직접 덧붙여 최근 체중 감량 및 외모 변화에 대한 만족감을 드러냈다.크롭 기장의 블랙 아우터와 화이트 팬츠를 매치한 스타일링도 늘씬한 실루엣을 강조했다. '강철부대W'에서 탄탄하고 강인한 모습을 보여줬던 곽선희는 일상에서는 또 다른 분위기로 시선을 모았다.한편 곽선희는 채널A '강철부대W'에 출연해 얼굴을 알렸다. 그는 동성 배우자와의 일상 역시 SNS를 통해 공개하며 팬들과 소통하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr