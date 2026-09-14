'너다연'이 2%대 시청률에 머물렀다. / 사진=KBS

'너다연'이 2%대 시청률에 머물렀다. / 사진=KBS

배우 안은진이 서강준과 10년 연애를 끝낸 뒤 복잡한 감정을 그려냈다.지난 13일 방송된 KBS2 토일드라마 '너 말고 다른 연애'(이하 '너다연') 2회는 전국 가구 기준 시청률 2.8%를 기록했다. 1회 2.6%보다 0.2%포인트 상승했지만 여전히 2%대에 머물며 초반 흥행에서는 아쉬운 성적을 보이고 있다.이날 이미도(안은진 분)는 남궁호(서강준 분)와 10년 연애를 끝낸 뒤 이별의 후유증을 겪었다. 먼저 헤어지자고 말했지만 일상 곳곳에서 눈물을 흘렸다. 노래방에서는 이별 노래를 부르며 술을 마셨고, 취한 채 남궁호를 행거로 착각해 기대 잠들기도 했다.영화 제작사 측 변호사 한태승(이주안 분)과의 갈등도 이어졌다. 한태승이 가족까지 언급하며 합의를 요구하자 이미도는 물러서지 않았다. 결국 상대의 차 앞유리에 벽돌을 꽂아놓고 자리를 떠났다.남궁호와 이미도가 뜨겁게 사랑했던 과거도 공개됐다. 당시 두 사람은 바쁜 일정 속에서도 서로를 만나기 위해 시간을 냈다. 촬영이 취소되자 이미도는 남궁호가 있는 연구소를 찾아갔고, 영화 촬영장에서도 애정을 표현했다.그러나 현재의 두 사람은 달라져 있었다. 이미도는 편의점에서 다른 연인들을 바라보며 자신들에게도 행복했던 시절이 있었다는 사실을 떠올렸다. 과거의 모습과 이별 후 현재가 교차되면서 10년 동안 달라진 두 사람의 관계가 그려졌다.이미도는 결국 남궁호에게 자신의 솔직한 마음을 털어놨다. 앞으로 서로를 미워하게 될까 두렵다고 말하면서도 과거로 돌아가고 싶은 마음을 숨기지 못했다. 그러자 남궁호는 이미도에게 결혼을 제안했다. 갑작스러운 청혼에 이미도가 놀란 가운데 방송이 마무리되면서 그의 대답은 다음 회차에서 공개될 예정이다.이러한 과정 속 안은진은 이별 후 무너진 이미도와 사랑에 빠져 있던 과거의 이미도를 오가며 상반된 감정을 표현했다. 안은진이 '너다연'에서 10년 연애의 시작과 끝을 오가는 이미도의 감정선을 어떻게 이어갈지 주목된다.'너다연'은 매주 토, 일요일 오후 9시 20분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr