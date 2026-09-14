영케이가 배우 허남준에 이어 유승호와도 절친한 사이로 알려졌다./사진=텐아시아DB

영케이가 배우 허남준에 이어 유승호와도 절친한 사이로 알려졌다./사진제공=SBS

영케이가 배우 허남준에 이어 유승호와도 절친한 사이로 알려졌다.오는 15일 방송되는 SBS 예능 '틈만나면,'에서는 유재석, 유연석과 '틈친구' 유승호, 영케이가 청담동 일대에서 시민들의 틈새 시간을 함께한다.영케이는 1993년생 동갑내기인 유승호와의 인연을 소개한다. 그는 "승호가 저희 뮤직비디오에 출연하면서 친해졌다. 오늘 저는 승호의 친구로 왔다"며 친분을 언급한다.유재석이 두 사람의 관계를 두고 비즈니스 친분이 아니냐고 의심하자 영케이는 "전에 승호가 시상식 시상자로 나와서 '영현아 축하한다'라고 불러준 적도 있다"고 이야기한다. 이에 유승호는 "말하지 않아도 연결된 존재 같다"며 영케이를 향한 애정을 표현한다. 영케이는 앞서 배우 허남준과도 절친한 사이로 알려진 바 있다.유승호의 일상도 공개된다. 경기도에 거주하고 있다는 그는 "제가 경기도민이라 일할 때 아니면 서울에 잘 안 온다"며 서울 지리에 익숙하지 않다고 밝힌다.청담동 맛집 이야기가 나오자 유재석, 유연석, 영케이와 달리 유승호는 언급되는 식당마다 낯설어한다. 한 유명 음식점을 발견한 뒤에는 "여기도 말로만 들어봤다"며 관심을 보인다. 이를 지켜보던 유재석은 "승호 어떡하지? 오늘 여기 가야겠다"고 반응한다.지난 8일 방송된 '틈만나면,'은 닐슨코리아 수도권 기준 가구 시청률 3.6%, 최고 5.8%를 기록했다. 2049 시청률은 1.4%로 집계됐다. 유승호와 영케이가 출연하는 '틈만나면,'은 오는 15일 오후 9시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr