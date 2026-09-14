텐 / 사진=일리멘트(ILLIMNT)

텐 / 사진=일리멘트(ILLIMNT)

가수 텐(TEN)이 싱글 'OUTWEST'(아웃웨스트) 활동을 마무리했다.텐은 지난 11일 방송된 KBS2 '뮤직뱅크'를 끝으로 'OUTWEST' 활동을 마쳤다. 이번 활동에서는 여러 장르를 아우르는 곡의 흐름에 맞춰 역동적인 퍼포먼스를 선보였다.텐은 강도 높은 안무를 소화하면서도 안정적인 라이브를 소화했다. 곡의 분위기에 따라 동작과 표정을 달리하며 솔로 퍼포머로서의 색깔도 보여줬다.'OUTWEST'는 발매 직후 태국 스포티파이 '데일리 톱 송' 차트 1위로 진입해 4일 연속 정상을 지켰다. 집계 기간이 지난 4일부터 10일까지인 '위클리 톱 송' 차트에서도 1위를 기록했다.글로벌 차트에서도 성과를 냈다. 지난 4일부터 6일까지 집계된 스포티파이 '톱 송 데뷔 글로벌' 차트에서 10위에 올랐으며, 5개국 아이튠즈 K팝 송 차트 1위와 월드와이드 아이튠즈 송 차트 14위를 기록했다.텐은 오는 14일 오후 1시 수록곡 'IRL' 뮤직비디오를 공개한다. 'IRL'은 밝고 따뜻한 분위기를 바탕으로 지난 10년간 자신을 지지해 온 이들에게 전하는 마음을 담은 곡이다. 강렬한 색채의 'OUTWEST'와는 다른 분위기를 담은 뮤직비디오로 활동의 여운을 이어갈 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr