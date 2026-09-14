그룹 에이티즈 / 사진제공=KQ엔터테인먼트

그룹 에이티즈(ATEEZ)의 'BAD'(배드)가 발매 약 3개월 만에 다시 음악방송 정상에 올랐다에이티즈는 지난 13일 방송된 SBS '인기가요'에서 미니 14집 'GOLDEN HOUR : Part.5'(골든 아워 : 파트 5)의 타이틀곡 'BAD'로 1위를 차지했다. 방송에 출연하지 않고 트로피를 추가했다.지난 6월 26일 발매된 'BAD'는 약 두 달 뒤인 8월 22일 MBC '쇼! 음악중심'에서도 출연 없이 1위에 오른 바 있다.음원 차트에서도 순위를 끌어올렸다. 멜론 TOP100에 81위로 진입한 뒤 상승세를 이어가 지난 13일 기준 7위에 자리했다.앨범도 자체 최고 기록을 세웠다. 'GOLDEN HOUR : Part.5'는 미국에서 첫 주 22만3000 유닛을 기록하며 빌보드 200 1위로 데뷔했고, 국내에서는 초동 188만 장을 돌파했다.'BAD'는 공식 활동 종료 후에도 음원 차트 상위권과 음악방송 1위를 기록하며 발매 약 3개월째 흥행을 이어가고 있다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr