김승현이 아내 장정윤 작가와 변함없는 애정을 보여줬다. / 사진='광산김씨 패밀리' 유튜브 캡처

김승현이 7년 전으로 돌아가도 장정윤 작가와 결혼하겠다고 밝혔다. / 사진='광산김씨 패밀리' 유튜브 캡처

배우 김승현이 아내 장정윤 작가와 변함없는 애정을 보여줬다.지난 13일 유튜브 채널 '광산김씨패밀리'에 게재된 영상에는 추석 명절을 앞두고 고마운 사람에게 직접 찾아가 선물을 전하는 김승현 부부의 모습이 담겼다. 두 사람은 자동차로 이동하면서 상황을 설명했다.김승현은 "결혼식 때는 정신이 없다 보니까 감사의 표현을 제대로 전하지 못했다"며 "오늘에서야 직접 전하게 됐다"고 말했다. 장정윤 작가는 "결혼식 얘기가 나와서 말인데 7년 전으로 돌아가도 결혼을 할 거냐"라며 깜짝 질문을 던졌다.김승현은 "왜 아내들은 꼭 있지도 않을 일을 자꾸 질문하는지 모르겠다. 답은 정해져 있지 않냐"라며 토로했다. 장정윤 작가는 "아니 왜 다시 돌아갈 수 있잖아 갑자기"라고 말했고 김승현은 "다시 돌아간다고 해도 장 작가와 결혼하겠다"라고 답했다. 두 사람은 가수 유미, 김혜연, 요리연구가 이보은을 차례로 만나며 선물을 전달해 훈훈함을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr