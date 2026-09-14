“인생의 마지막”…‘교수와 결혼’ 구재이, 출산 전 D라인 뽐내

구재이가 출산을 앞두고 만삭의 순간을 가족과 함께 기록했다.구재이는 13일 자신의 SNS에 “우리 셋 그리고 곧 넷. 넷이 되기 전 시부야가서 남겨본 내 인생의 마지막 만삭”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 구재이는 블랙 크롭 티셔츠에 와이드 팬츠를 매치하고 만삭의 D라인을 드러냈다. 편안한 올블랙 스타일링 속에서도 출산을 앞둔 구재이의 환한 표정이 시선을 사로잡는다.특히 남편과 아들이 구재이의 양쪽 볼에 입을 맞추는 모습이 눈길을 끈다. 구재이는 두 사람 사이에서 눈을 감고 행복한 미소를 지었다. 만삭의 배에는 하트 장식까지 더해져 곧 네 식구가 되는 가족의 설렘을 담아냈다.현재 일본에서 생활하고 있는 구재이는 출산을 앞두고 가족과 시부야를 찾아 특별한 추억을 남겼다. 직접 “내 인생의 마지막 만삭”이라고 표현한 만큼 출산 전 남편, 아들과 함께한 순간을 사진으로 기록해 의미를 더했다.한편 구재이는 2018년 5세 연상의 비연예인과 결혼했다. 슬하에 아들 한 명을 두고 있으며 현재 둘째 출산을 앞두고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr