배우 안은진이 '슬기로운 의사생활' 출연 이후 광고를 45편 이상 촬영했다고 밝혔다./사진=정재형 유튜브 방송 화면 캡처

배우 안은진이 '슬기로운 의사생활' 출연 이후 광고를 45편 이상 촬영했다고 밝혔다./사진=정재형 유튜브 방송 화면 캡처

배우 안은진이 '슬기로운 의사생활' 출연 이후 광고를 45편 이상 촬영했다고 밝혔다./사진=정재형 유튜브 방송 화면 캡처

배우 안은진이 '슬기로운 의사생활' 출연 이후 광고를 45편 이상 촬영했다고 밝혔다.지난 13일 유튜브 채널 '요정식탁'에는 '저번 주에 강준이가 뭐라고 하고 갔죠?'라는 제목의 영상이 공개됐다. 배우 안은진이 게스트로 출연해 자기 대표작인 tvN '슬기로운 의사생활'을 돌아봤다.안은진은 작품에 출연하기 전까지 수많은 오디션을 보던 시기였다고 회상했다. 그는 "조·단역으로 캐릭터를 맡으면서 오디션을 보러 다녔다"며 "마음을 먹으면 더 안 되니까 '내 거면 하겠고 아니면 아니고'라는 마음으로 갔다"고 말했다.작품의 흥행은 안은진의 배우 생활에도 큰 변화를 가져왔다. 정재형이 "'슬기로운 의사생활' 이후 광고를 한 20개 찍지 않았느냐"고 묻자 안은진은 "45개. 조금 더 많이 찍었다"고 답해 놀라움을 안겼다.광고뿐 아니라 오디션을 대하는 마음도 달라졌다. 안은진은 "정말 좋았던 건 오디션에 가서 연기를 조금 망쳐도 되는 때가 됐다는 것"이라며 "그전에는 오늘 보여주는 모습이 다였다"고 말했다.이어 "'슬기로운 의사생활'이라는 클립으로 명확하게 보여줄 수 있는 게 있으니까 작품 이후 오디션을 보는 마음이 편해졌다"며 "감독님들이 '연기를 조금 하는구나'라는 걸 알아주시니까 작품 하기가 훨씬 편해졌다"고 덧붙였다.안은진은 자신이 연기한 추민하 캐릭터에 대한 애정도 내비쳤다. 그는 "이런 캐릭터를 또 언제 맡을 수 있을까 싶은 정도로 정말 매력적이고 자존감 높고 건강하고 용기 있는 캐릭터였다"고 설명했다. 이어 "그 모습을 저라고 생각해 주셔서 더 사랑받았던 게 컸다"며 "아직도 그 이미지로 계속 가고 있는 것 같다. 먹고살고 있달까?"라고 너스레를 떨었다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr