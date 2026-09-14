배우 변요한, 노재원이 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'의 주연을 맡았다. / 사진=텐아시아DB

영화 '타짜'가 네 번째 작품으로 시리즈 피날레를 맞는다. / 사진제공=CJ ENM, 싸이더스

영화 '타짜: 벨제붑의 노래'(감독 최국희)가 앞선 세 편과 연결고리를 끊은 새로운 이야기로 20년간 이어진 '타짜' 시리즈의 마지막을 장식한다. 화투 대신 포커, 국내를 넘어 일본과 베트남까지 확장된 무대를 내세워 기존 시리즈와 차별화된 승부를 펼친다.'타짜: 벨제붑의 노래'는 앞선 세 편과 전혀 다른 이야기로 시리즈의 마지막을 장식한다. 1편 '타짜'와 2편 '타짜: 신의 손', 3편 '타짜: 원 아이드 잭'은 인물과 사건이 서로 맞물리며 하나의 세계관을 이뤄왔다. 이번 작품은 독립된 이야기로 출발한다. 앞선 시리즈를 보지 않은 관객도 이번 작품만으로 이야기를 즐길 수 있도록 구성했다.이야기를 구성하는 재료도 달라졌다. 기존 시리즈를 상징했던 화투가 아닌 포커를 전면에 내세웠고, 무대 역시 서울을 넘어 일본과 베트남까지 넓어졌다.온라인 카지노 사업으로 정상에 오른 장태영(변요한 분)과 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영(노재원 분)의 관계가 이야기의 중심을 이룬다. 한때 친구였던 두 사람의 우정과 배신, 복수를 글로벌 도박판 위에서 풀어낸다.원작자 허영만 작가는 원작 '타짜' 4부 '벨제붑의 노래'를 자신의 시리즈 가운데 가장 좋아하는 이야기로 꼽은 바 있다. 1편 '타짜'를 연출한 최동훈 감독 역시 과거 4편을 먼저 만들지 않고 왜 1편부터 만드느냐는 이야기가 나올 정도로 4부의 재미와 긴장감을 높이 평가한 바 있다.20년을 이어온 영화 시리즈의 마지막 작품인 만큼 무대와 등장인물의 규모도 커졌다. 한국과 일본, 베트남을 오가며 각국의 인물들이 하나의 도박판에 모인다. 변요한과 노재원을 비롯해 미요시 아야카, 조우진, 윤경호, 이하라 츠요시, 홍 다오, 김민호, 임세미, 스테파니 리, 문지훈(스윙스) 등 11명의 배우가 출연한다.시사회 이후에는 앞선 시리즈를 보지 않아도 작품에 몰입할 수 있다는 관객 반응이 이어지고 있다. 관객들은 "시간 가는 줄 모르고 보는 영화. 전개와 반전까지 대박이다", "포커를 전혀 몰라도 즐길 수 있는 범죄오락물", "시리즈를 안 봐도 상관없는 독립적인 재미", "오랜만에 만나는 젊은 피가 느껴지는 영화" 등의 반응을 보였다.'타짜: 벨제붑의 노래'는 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영과 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한판을 벌이는 범죄 영화다. 허영만 작가의 원작 만화 시리즈 마지막 편을 영화화했으며 오는 23일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr