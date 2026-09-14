배우 손예진이 남편 현빈, 아들과 함께하는 현실적인 식사 습관을 공개했다./사진=JTBC 방송 화면 캡처

배우 손예진이 남편 현빈, 아들과 함께하는 현실적인 식사 습관을 공개했다./사진=JTBC 방송 화면 캡처

배우 손예진이 남편 현빈, 아들과 함께하는 현실적인 식사 습관을 공개했다.지난 13일 방송된 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해 since 2014'에는 손예진이 게스트로 출연해 실제 집에서 사용 중인 냉장고를 공개했다.손예진은 평소 가족의 식사를 직접 챙긴다고 밝혔다. 공개된 냉장고에는 피자와 파스타, 만두, 닭 날개 조림 등 손예진이 직접 만든 음식부터 아들을 위한 식재료와 반찬까지 다양하게 자리하고 있었다.가족들의 서로 다른 입맛도 공개됐다. 손예진은 만 3세인 아들이 전과 떡 등 담백한 음식을 좋아한다며 "아빠 입맛을 닮은 것 같다"고 말했다. 이어 현빈에 대해 "설렁탕을 소금도 안 넣고 먹는다. 맑은 걸 즐긴다"고 설명했다. 현빈은 김치찌개와 계란찜, 김 등 집밥 메뉴를 비롯해 도루묵과 양미리도 좋아한다고 전했다.반면 손예진은 단 음식을 좋아한다고 밝혔다. 서로 입맛이 다른 만큼 집에서는 누구의 취향에 맞춰 음식을 준비하느냐는 질문에는 "내가 요리사니까 어쩔 수 없다. 주는 대로 먹는다"고 답해 웃음을 자아냈다.육아 중 자연스럽게 생긴 가족의 식사 습관도 전했다. 손예진은 아들이 음식을 남기면 자신이 먹는다며 "아깝더라"고 말했다. 이에 안정환이 "아이가 먹던 걸 엄마가 먹고, 엄마가 배부르면 아빠가 먹지 않느냐"고 묻자 손예진은 곧바로 공감하며 "국룰"이라고 답했다.결국 아들이 남긴 음식은 손예진이, 손예진이 남긴 음식은 현빈이 먹는 셈이다. 김풍이 "맛있는 게 나올 때는 남겨줬으면 하는 마음도 있다"며 아빠의 입장을 대변하자 손예진은 웃음을 터뜨리며 "안쓰럽다"고 말했다.냉장고 공개를 앞두고 미리 정리한 사실도 숨기지 않았다. 손예진은 촬영 전 냉장고를 정돈했다며 이를 본 현빈이 "내가 보던 냉장고가 아닌데"라고 반응했다고 전했다. 현빈이 선물 받은 귀한 꿀을 방송에 가져온 일화도 공개했다. 손예진은 자신 역시 처음 먹어보는 꿀이라면서 현빈에게 별도로 허락받지는 않았다고 밝혔다. 이에 "설마 뭐 저를 어떻게 하겠냐"고 너스레를 떨어 웃음을 더했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr