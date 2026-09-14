이미지 크게보기 사진 = SBS ‘미운 우리 새끼’

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‘미운 우리 새끼’ 김범수가 노래 도중 음이탈을 겪고 있는 와중에 무대 공포증이 생긴 사연 털어놨다.13일 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’에서 김범수는 발성 센터를 찾았다. 훈련 중 특정 음역에서 음이탈이 나타나자 코치는 본인 노래를 불러보라고 제안했다.김범수는 ‘보고싶다’를 선택했지만 전주가 시작되자 “이 노래가 이렇게 무서운 곡이었나. 전주만 들어도”라며 긴장했다. 후렴에서는 음역이 올라가지 않는 모습까지 보였다.이비인후과 검사에서 성대에는 이상이 없었다. 김범수는 7년 전 20주년 공연을 앞두고 목소리가 나오지 않았던 순간을 떠올리며 “1시간 정도 목을 썼는데 배터리 5% 남은 느낌이었다. 어떡하지? 혹시 목이 안 풀렸나? 1시간 더 했더니 1% 남았다. 목소리도 안 나왔다”고 회상했다.결국 의사에게 “지금 상태로 공연하면 안 된다”는 말을 들었던 김범수는 “그날 기분은 정말 가수로서는 하늘이 무너지는 느낌이었던 것 같다. 내가 도착했을 때는 이미 관객들이 입장하고 있었다”고 털어놨다.무대에 올라야 했던 순간에 대해서는 “무대를 올라가는 그 걸음이 너무 무섭고 차가운 교수형대에 올라가는 느낌이었다. 저기 올라가면 내가 다시 못 내려올 것 같은 느낌이 들고. 사라질 수 있으면 없어지고 싶었다”고 고백했다.이후 목 상태는 회복됐지만 심리적인 문제로 예전처럼 완벽하게 노래하기는 어려웠다. 김범수는 얼마 전까지만 해도 노래를 부를 수 없었다며 다시 노래할 수 있다는 데 희망을 내비쳤다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr