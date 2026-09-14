사진 = SBS ‘미운 우리 새끼’
사진 = SBS ‘미운 우리 새끼’
‘미운 우리 새끼’ 김범수가 노래 도중 음이탈을 겪고 있는 와중에 무대 공포증이 생긴 사연 털어놨다.

13일 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’에서 김범수는 발성 센터를 찾았다. 훈련 중 특정 음역에서 음이탈이 나타나자 코치는 본인 노래를 불러보라고 제안했다.

김범수는 ‘보고싶다’를 선택했지만 전주가 시작되자 “이 노래가 이렇게 무서운 곡이었나. 전주만 들어도”라며 긴장했다. 후렴에서는 음역이 올라가지 않는 모습까지 보였다.
사진 = SBS ‘미운 우리 새끼’
사진 = SBS ‘미운 우리 새끼’
이비인후과 검사에서 성대에는 이상이 없었다. 김범수는 7년 전 20주년 공연을 앞두고 목소리가 나오지 않았던 순간을 떠올리며 “1시간 정도 목을 썼는데 배터리 5% 남은 느낌이었다. 어떡하지? 혹시 목이 안 풀렸나? 1시간 더 했더니 1% 남았다. 목소리도 안 나왔다”고 회상했다.

결국 의사에게 “지금 상태로 공연하면 안 된다”는 말을 들었던 김범수는 “그날 기분은 정말 가수로서는 하늘이 무너지는 느낌이었던 것 같다. 내가 도착했을 때는 이미 관객들이 입장하고 있었다”고 털어놨다.

무대에 올라야 했던 순간에 대해서는 “무대를 올라가는 그 걸음이 너무 무섭고 차가운 교수형대에 올라가는 느낌이었다. 저기 올라가면 내가 다시 못 내려올 것 같은 느낌이 들고. 사라질 수 있으면 없어지고 싶었다”고 고백했다.

이후 목 상태는 회복됐지만 심리적인 문제로 예전처럼 완벽하게 노래하기는 어려웠다. 김범수는 얼마 전까지만 해도 노래를 부를 수 없었다며 다시 노래할 수 있다는 데 희망을 내비쳤다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

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