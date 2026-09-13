이필모가 부친상을 당했다./사진=SNS

배우 이필모가 부친상을 당했다.이필모의 부친 고(故) 이한식 씨가 지난 12일 세상을 떠났다. 고인의 빈소는 서울성모병원 장례식장 14호실에 마련됐다. 이필모는 큰 슬픔 속에서 상주로서 가족들과 함께 빈소를 지키고 있는 것으로 전해졌다. 입관은 13일 오후 3시, 발인은 14일 오전 5시 50분이다. 화장 장소는 서울추모공원이며 장지는 자하연 분당이다.이필모는 과거 채널A 예능 프로그램 '절친 토큐멘터리-4인용 식탁'에 출연해 아버지의 오랜 투병 생활을 밝힌 바 있다.당시 방송에서 이필모는 "어머니가 입원하시고 4일 만에 아버지도 병원에 들어가셨다. 서로 다른 곳에서 투병 생활이 시작됐고, 그 이후 3개월이 지나 뇌경색으로 어머니가 세상을 떠나셨다"고 털어놨다. 어머니의 별세 이후에도 투병 중이던 아버지가 받을 충격을 우려해 부고조차 제대로 알리지 못했던 가슴 아픈 사연을 고백하기도 했다.2023년 3월 어머니를 먼저 떠나보낸 이필모는 3년 만에 부친상까지 겪으며 거듭된 비보를 맞았다.이필모는 드라마 '며느리 전성시대', '너는 내 운명', '솔약국집 아들들', '피노키오' 등 다수의 작품에서 활약하며 대중의 사랑을 받았다. 2018년 연애 리얼리티 프로그램을 통해 인연을 맺은 서수연과 2019년 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr